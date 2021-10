Prvi čovjek Lancije Luca Napolitano u razgovoru za talijanski Corriere Della Sera potvrdio je da će se legendarni kompaktni automobil sportskog karaktera ponovno proizvoditi oko 2026. godine

Lancia Delta bio je maleni kompaktni obiteljski automobil koji se u Italiji proizvodio u tri generacije. Prva je s proizvodne trake izlazila od 1979. do 1994. godine, druga od 1993. do 1999., da bi posljednja bila aktivna od 2008. do 2014. godine. Osim što je bio popularan izbor obiteljima i pojedincima koji su ga vidjeli kao kompaktnog sportaša, Lancia Delta bio je automobil vrlo popularan među vozačima relija. Prva generacija dominirala je WRC serijom krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošloga stoljeća, u inačicama Lancia Delta HF 4WD i (popularnijoj) HF Integrale.

“Svi žele Deltu”

Sada se doznaje da bi ovaj talijanski hatchback mogao ponovno u proizvodnju kroz četiri do pet godina. Potvrdio je to CEO Lancije Luca Napolitano u razgovoru za talijanski Corriere Della Sera. “Svi žele Deltu i ona ne može ne biti dijelom naših planova. Vratit će se i bit će to prava Delta: uzbudljiv automobil, zorni prikaz napretka i tehnologije. I naravno, bit će električna”, izjavio je Napolitano.

Detalji o novoj električnoj Lanciji Delta nisu objavljeni, no sva je prilika kako će za njezinu izradu tvrtka iskoristiti neku od postojećih platformi iz koncerna Stellantis. Talijanska novina špekulira s mogućnošću da električna reinkarnacija Delte dobije solid-state baterije visokog kapaciteta, što bi malenom automobilu moglo omogućiti domet i do 700 kilometara s jednim punjenjem. Dizajnerski, oslanjat će se vjerojatno na prvu generaciju, model LX.

Budućnost ove marke, iako se pričalo o njezinom gašenju, nije upitna. Fokusirat će se na malene i srednje kompakte, koji će, kao i Delta, biti njihovi prepoznatljivi modeli s kojima su u prošlosti bilježili značajne uspjehe.