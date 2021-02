Youtuber nadimka TheStradman ima preko 3 milijuna pratitelja koje zabavlja svojim videima, najčešće sa temom superautomobila. Ovoga puta otišao je korak dalje i na jedan primjerak Lamborghini Aventadora montirao je gusjenice za vožnju po snijegu

Kad imate cestovnu jurilicu s 6,5-litarskim V12 motorom snage 700-tinjak “konja”, vjerojatno zadnje što s njime želite jest probijati se kroz snijeg. No, ono što je normalnom čovjeku zadnje na pameti, youtuberu željnom pozornosti i dubokog džepa vjerojatno je – prvo. Američki entuzijast za superautomobile James Lucas Condon, u YouTube sferi poznat kao TheStradman, na svojem kanalu ima preko 3 milijuna pratitelja koji obožavaju njegove ludorije, najčešće povezane sa superautomobilima, i junak je ove priče.

Njegov najnoviji uradak vjerojatno je i najluđi do sada. Kako bi probao što se s Lamborghinijem Aventadorom može učiniti po snijegu, uzeo je jedan primjerak ovog luksuznog automobila i na njega postavio – gusjenice za snijeg. Konačni rezultat izgleda kao nešto što bi u svojim avanturama izradili Clarkson, Hammond i May. Čak štoviše, Hammond je to i pokušao s Fordom Focusom RS u posljednjoj epizodi Grand Toura snimanoj na Madagaskaru, samo je snijeg zamijenio blatom.

Naš youtuber uspio se voziti cestom prekrivenom snijegom, pa potom i po nešto dubljim snježnim nanosima i pritom je snimio ponešto vrlo atraktivnih kadrova. Niski ovjes Aventadora predstavljao im je problem, automobil je zapinjao u dubokom snijegu, a kako je avantura završila, najbolje da pogledate u njegovom videu, čiji naslov već otkriva da priča nema – sretan završetak.