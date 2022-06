Europski parlament izglasao je revidirane CO2 standarde za nove osobne automobile i laka gospodarska vozila, što je u skladu s Europskim zelenim planom te inicijativom "Fit for 55 in 2030"

Otkako je prošle godine predstavljen ambiciozni regulatorni okvir poznat kao Europski zeleni plan, poznato je da će EU ići u smjeru zabrane prodaje novih automobila pokretanih fosilnim gorivima, s ciljanom 2035. godinom za uvođenje te promjene. Od tada je bilo pokušaja, prvenstveno lobista autoindustrije, da se rok za zabranu produži, a i u samom Europskom parlamentu bilo je prijedloga da se planirana regulativa “olabavi”. No, to se neće dogoditi.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Postupno ukidanje vozila na fosilna goriva

Jedan od ključnih stupova plana smanjivanja emisija stakleničkih plinova za 55% do 2030. godine (Fit for 55), postupno je smanjivanje utjecaja cestovnog prometa na emisije. Na plenarnoj sjednici ove srijede eurozastupnici su tako službeno prihvatili reviziju aktualnih CO2 standarda za emisije novih automobila, s ciljem postupnog smanjivanja istih te potpunog ukidanja do spomenute 2035. godine. Do 2030. godine ukupne emisije bi za osobne automobile trebale biti smanjene za 55%, a za laka gospodarska vozila za 50%.

Ovaj korak predstavljen je kao jedan od ključnih za postizanje najvećeg cilja Europskog zelenog plana – potpune klimatske neutralnosti na razini Europske unije do 2050. godine. Nakon izglasavanja ovog zakonskog prijedloga, Europski parlament morat će o istome provesti pregovore sa svim državama članicama.

Osim ekoloških ciljeva, EU ovim prijedlogom želi potaknuti prije svega prelazak na električne automobile, potaknuti proizvođače na nove investicije u proizvodnju, dok će se od članica Unije dodatnom regulativom zahtijevati postavljanje guste mreže punionica električnih vozila. Trenutačno na električna vozila u Europskoj uniji otpada oko 18% prodaje (podaci za 2021. godinu i uključuju 100% baterijske i plug-in hibridne automobile). Za samo 12,5 godina ta prodaja će morati dosegnuti 100%.