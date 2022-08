Izazovi s društvenih mreža ponekad znaju biti zabavni ili korisni, ako su humanitarnog karaktera. Međutim, s vremena na vrijeme pojave se i prilično opasni trendovi koji mogu navesti naivne pojedince da pokušaju kakav opasni, ilegalni ili jednostavno neodgovorni izazov provesti u djelo – sve kako bi stekli slavu na TikToku ili Instagramu. Najnoviji u nizu iz kategorije ilegalnih i opasnih izazova jest, ni manje ni više nego – krađa automobila.

Još prošle godine otkriven je relativno jednostavan način za krađu određenih starijih modela Kije i Hyundaija, a posljednjih se tjedana uputa za to proširila TikTokom. Prema podacima koji stižu iz SAD-a, njihove policijske jedinice sve češće primjećuju povećan broj krađa upravo tih modela automobila, i to na način koji je opisan u TikTok izazovu. Pretežno mlađi korisnici provaljuju u automobile, pokreću ih i potom odlaze na “zabavne vožnje”, što je kažnjivo ali i prilično opasno.

Do svega toga došlo je određenom nepažnjom proizvođača. Lopovi su tako u stanju, uđu li u otključanu Kiu ili Hyundai (ili provale unutra) na zapanjujuće jednostavan način pokrenuti motor i odvesti se automobilom. Sve što im je potrebno jest slijediti upute sa spomenutog izazova, otvoriti pokrov ispod volana te određene žice spojiti kliještima ili USB punjačem za mobitel. Više pojedinosti o ranjivim modelima i metodi krađe iz razumljivih razloga nećemo objaviti.

KIA & Hyundai Theft Alert!#stpete pd is seeing an unusual trend.Since July 11th, 23 out of 56 stolen cars have been Kia/Hyundais models 2021 and older,that use keys to start.

Anyone with a KIA/Hyundai that uses a key, **please** #lockitup pic.twitter.com/l2ZwVHP7cd

— St. Pete Police (@StPetePD) July 27, 2022