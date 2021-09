Vjerovali ili ne – jedna njemačka tvrtka nudi usluge pretvaranja popularne terenske Lade Nive na potpuno električni pogon. Cijena konverzije je više nego prihvatljiva, a u ponudi je i cijelo vozilo s njihovom preradom za manje od 20.000 eura

Njemačka tvrtka Elantrie nudi ljubiteljima kultne ruske Lade Nive iskorak u 21. stoljeće i potpunu elektrifikaciju Ladinog pogona. U ponudi imaju uslugu pretvaranja klijentove Lade na baterijski izvor energije i elektromotor, ali se od njih može kupiti i već elektrificirana Niva. Kada Elantrie završi sa svojim poslom, kultni ruski terenac postaje, osim na teške terene, otporan i “na budućnost”, opremljen modernim pogonskim sustavom snage 87 KS (što je malo više od originalnog benzinca snage 82 KS).

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Litij-ionska baterija koju ugrađuju u Nivu ima kapacitet od 30 kWh, smještena je na mjesto rezervoara goriva, a ovisno o terenu, trebala bi omogućiti autonomiju od 130 do 300 kilometara. Osim toga, konvertirana Niva može poslužiti i kao “powerbank” odnosno može vratiti električnu energiju iz baterija kada je to potrebno za napajanje opreme na kakvom izletu ili na terenu. 220-voltna utičnica u prtljažniku daje mogućnost priključivanja aparata snage do 2 kW.

Ulaganje je isplativo

Iz njemačke kompanije kažu kako je računica za isplativost ovoga rješenja prilično jasna. Obična Niva troši oko 15 litara benzina na 100 kilometara, što godišnje čini trošak goriva u prosjeku nešto višim od 3.000 eura. Ako se ista kilometraža prijeđe na električni pogon, struja će koštati tek nešto preko tisuću eura, pa godišnja ušteda od 2.000 eura (na bazi njemačkih cijena goriva i struje) može vrlo brzo isplatiti ulaganje.

Naime, cijena konverzije Lade Nive je samo 2.800 eura, a cijeli se već elektrificirani robusni terenac može kod njih kupiti za 19.900 eura. Osim ovog neuništivog modela, nudi se i konverzija Dacie Sandero.