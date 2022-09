Još jedna inovacija koja bi mogla pomoći u očuvanju naslijeđa ručnih mjenjača i hiperautomobila s motorima na fosilna goriva stiže iz Koenigsegga

Koenigsegg je poznat kao inovativan proizvođač luksuznih hiperautomobila, koji se ističu svojim dizajnom, ali i tehnološkim inovacijama. Njihov najnoviji model naziva se CC850, a posveta je prvom modelu ove marke, CC8, koji ih je lansirao među elitne proizvođače skupih i naprednih automobila. S modelom CC850 predstavljena je nova inovacija, nikad viđena do sada – mjenjač koji je ujedno i ručni i automatski, a prilagođava se stilu vožnje.

Kada je najavljen, neki su ovaj mjenjač smatrali “lažnim” ručnim, odnosno takvim da u principu glumi ručni mjenjač, dok u pozadini stvar odrađuje automatika. No, tomu nije tako: Koenigsegg je izradio pravi ručni mjenjač, koji funkcionira u suradnji s pedalom spojke, ali ujedno može raditi i kao automatski mjenjač – sve ovisno o željama vozača.

Engage Shift System, kako su ga nazvali, teži tek 90 kilograma. Sastavljen je od kombiniranih zupčanika, njih tri, svaki s po tri povezana rotora. Njihova kombinacija, dakle, daje ukupno devet brzina. No, Christian von Koenigseg kaže kako nikome ne treba devet brzina za vožnju unaprijed, pa je cijela stvar programirana tako da ima zapravo šest stupnjeva prijenosa. No, kako zapravo postoji devet omjera, oni se prilagođavaju načinu vožnje. Tako će ovih šest stupnjeva imati drugačije omjere u načinu vožnje za trkaću stazu, nego što će ih imati kada se vozi cestom ili u komfornom načinu rada.

U “Track” modu prva brzina je zapravo treća, a narednih pet vrlo su “kratke”, jer su prijenosni omjeri optimizirani za ubrzanje, a ne za gradsku vožnju i stani-kreni u prometnoj gužvi. U redovnom načinu vožnje, prva je brzina zapravo druga (jer je prva iznimno kratka), a druga je četvrta od devet… za detaljnije tehničko objašnjenje, pogledajte priloženi video.

Engage Shift System prvi je u svijetu ručni mjenjač s različitim omjerima prijenosa za iste brzine, a to omogućava činjenica da ne postoji mehanička poveznica ručice u kabini i same mjenjačke kutije. Sve se obavlja elektronički i uz pomoć hidrauličnog sustava. Tu je i čak šest kvačila, a cijelo to “čudo” elektronike i hidraulike podešeno je tako da vozaču daje prirodan odaziv na pedali.

Inače, osim mjenjača, CC850 karakterizira i 5-litreni twin-turbo V8 motor snage preko 1.385 KS, a vozilo teži isto toliko kilograma. Najsnažniji je to ujedno i automobil s ručnim mjenjačem trenutačno. Cijena mu je 3,65 milijuna dolara, a bit će proizveden u 70 primjeraka.