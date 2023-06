Rekord koji se tiče ubrzanja on 0 do 400 km/h pa potom kočenja natrag do potpunog zaustavljanja Koenigsegg Regera je nakon samo mjesec dana "preotela" od Rimčeve Nevere

Rimac Nevera prije otprilike mjesec dana je u jednom danu uspjela oboriti čak 23 brzinska rekorda. Među njima iz kompanije su posebno istaknuli rekord na 0-400-0 km/h, koji dakle uključuje ubrzanje iz mjesta do 400 km/h te kočenje do potpunog zaustavljanja. Nevera je to bila obavila s vremenom od 29,93 sekunde, što je bilo preko sekunde brže od prethodnog nositelja rekorda.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

No, za “pad” ovog svjetskog rekorda bilo je potrebno tek nekoliko tjedana, jer je on sada u rukama Koenigsegga. Njihova Regera, u kojoj je također ugrađeno ponešto Rimčeve tehnologije, isti je zadatak obavila za 28,81 sekundi, dakle još više od sekunde bolje nego Nevera.

Osim ovog, možda i najvažnijeg, rekorda ubrzanja i kočenja, iz Koenigsegga su se pohvalili s još nekoliko postignuća Regere, navodeći sljedeća vremena:

Test Rezultat 0-400-0 km/h 28,81 s 0-400 km/h 20,68 s 400-0 km/h 8,13 s 0-250-0 mph 29,6 s 0-250 mph 21,35 s 250-0 mph 8,25 s

Pri ovim su mjerenjima korištene gume Michelin Pilot Sport Cup 2 R, a sve se događalo na 3,2 km dugoj i posebno glatkoj pisti zračne luke Örebro, zapadno od Stockholma.