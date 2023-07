Prvi četverosjed iz ove kompanije spaja udobnost obiteljskog automobila i karakteristike hiperautomobila u nešto što nazivaju "megaautomobil" – prvi takav u svijetu, snage veće od megavata

Koenigsegg Gemera kao koncept je prikazan u proljeće 2020. godine, a tek sada došlo je do realizacije i početka njegove proizvodnje za poznate kupce. Prvi model, sklopljen u posebnom, 11.000 m2 velikom Koenigseggovom ateljeu Gripen, predstavljen je ovoga tjedna u specifikaciji koja će biti isporučena naručitelju.

Od izvorno prikazanog modela produkcijska se inačica ne razlikuje izgledom i karakterom – i dalje je riječ o “obiteljskom” hiperautomobilu, četverosjedu vrhunskih karakteristika, koji otvara sasvim novu kategoriju “megaautomobila”. Veliki je to sportaš agresivnih linija, s “leptir” vratima, niskog težišta i velike snage.

Pod karoserijom, koja je imala za cilj izgledati kao da je riječ o dvosjedu, u međuvremenu je ipak došlo do promjena. Twin-turbo trocilindarski benzinski motor (koji nazivaju “maleni prijateljski div”, odnosno Tiny Friendly Giant) sada je nadopunjen jednim elektromotorom imena “Dark Matter”, snage 800 KS. Izvorni plan bio je ugraditi tri manja elektromotora, no razvoj novog snažnog sustava omogućio je istu snagu “upakirati” u samo jedan motor te tako olakšati i pojednostaviti cijeli pogonski sklop. Uz sve to zavijen je i novi prijenos (Light Speed Tourbillon Transmission), također manji i lakši, a automobil u konačnici na raspolaganju ima snagu od 1.400 KS (nešto više, dakle, od jednog megavata) uz 1.850 Nm okretnog momenta.

Sve to popravilo je planirane karakteristike Gemere, smanjilo joj masu na značajno ispod 2 tone i omogućilo još jednu nadogradnju. Koenigsegg je tijekom razvoja shvatio da se u Gemeru može ugraditi i daleko veći i snažniji motor, pa su osmislili i inačicu s HV8 (Hot V8) motorom, poznatim iz modela Jesko. Uz 800 “konja” iz elektromotora, ova inačica imat će ukupno 2.300 KS i 2.750 Nm okretnog momenta – nešto što u ovoj klasi automobila još nije viđeno i svjetski je rekord za serijski automobil, uz odnos snage i mase od čak 1,11 KS/kg.

Proizvodnja Gemere započinje krajem sljedeće godine, a prvi kupci će svoje primjerke dobiti početkom 2025.