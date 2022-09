Kineska marka automobila Xpeng najavila je svoj skori dolazak u Europu, a jedan od aduta trebao bi joj biti električni SUV G9, za koji kažu da će biti serijski SUV s najbržim punjenjem na svijetu

Još jedna kineska marka električnih vozila najavila je svoj dolazak na tržište Europe. Ovoga puta to je učinio Xpeng, 8 godina stari proizvođač električnih limuzina i SUV-ova, koji su se do sada prodavali u velikoj većini samo u Kini (gotovo da nije vrijedno spomena da su u Norveškoj od lani prodali nešto više od 200 primjeraka srednje velikog modela SUV-a G3).

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Električna ofenziva Kine na Europu, dakle, trebala bi biti nastavljena nešto većim modelom Xpeng G9, ovoga tjedna predstavljenim u Kini. I ovdje govorimo o potpuno električnom SUV-u prilično čistog, minimalističkog dizajna. Što se tiče pogonskog sklopa, on može snagu prenositi na dva ili sva četiri kotača, a u ovisnosti o tome varira i snaga ugrađenih elektromotora: od 308 pa do 543 KS. Najsnažniji model tako može iz stajanja do 100 km/h ubrzati za samo 3,9 sekundi.

Ono što proizvođač posebno ističe jest baterijski sustav. Ugrađena baterija radi na naponu od 800 V, kako kod nekih superautomobila, a trebala bi ponuditi između 458 i 570 kilometara autonomije (po kineskom standardu CLTC, pandanu WLTP-a).

Najbogatije opremljena inačica Xpenga G9 trebala bi imati doseg od čak 700 kilometara s jednim punjenjem, no to nije najvažnija stavka kad govorimo o bateriji. Naime, Xpeng tvrdi da će se ona moći napuniti od 10 do 80% kapaciteta za samo 15 minuta. K tome, za dodati 200 kilometara dosega na brzom punjaču bit će dovoljno provesti tek 5 minuta. Xpeng G9 podržavat će punjenje snagom do čak 480 kW. Na temelju te snage i korištenja superbrzog punjača vlastite proizvodnje, ova kompanija tvrdi da će G9 biti automobil s najbržim punjenjem na svijetu u kategoriji serijskih SUV-a.

U prodaju će ovaj model u Kini tijekom sljedećeg mjeseca, a nakon toga trebali bismo ga vidjeti i na našem kontinentu. Početna cijena osnovnog modela u Kini će biti oko 44.000 eura, a najopremljeniji će koštati od 66.600 eura pa naviše.