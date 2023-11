Kineski su cestari osmislili novu metodu, kojom žele održati vozače budnijima tijekom noćne vožnje autocestom te tako smanjiti broj nesreća. Snimka jednog se takvog sustava proširila ovih dana društvenom mrežom X, a prikazuje laserski sklop postavljen uz prometnu signalizaciju, koji emitira pulsirajuća raznobojna svjetla.

Video je snimljen na autocesti Qingdao–Yinchuan na sjeveru Kine, a prikazuje živahna laserska svjetla koja kao da lebde iznad vozila. Ova su svjetla posebno dizajnirana za borbu protiv umora, a snimatelj videa i sam je rekao da su ga ona relativo brzo “revitalizirala” i smanjila mu osjećaj iscrpljenosti tijekom dugotrajne noćne vožnje.

Svjetla nemaju efekt stroboskopa niti zasljepljuju vozače, već stvaraju samo raznobojnu “zavjesu” iznad njih. O učinkovitosti ovakvog rješenja vjerojatno ćemo više saznati nekada u budućnosti, kada se analiziraju podaci o nesrećama izazvanima umorom prije i nakon postavljanja “light showa” na tom dijelu autoceste.

Lasers being used to prevent drivers from falling asleep on Chinese highwaypic.twitter.com/j9cxdFkXBA

