Najveći kineski proizvođač električnih vozila i jedan od najvećih u svijetu, BYD, predstavio je svoj novi sustav ovjesa za električne i hibridne automobile, BYD DiSus Intelligent Body Control System. DiSus će ovoj kompaniji omogućiti da postane prvi kineski proizvođač s potpuno vlastitim inteligentnim sustavom vertikalnog pomaka šasije, a istodobno bi trebao i značajno unaprijediti iskustvo putnika, ako je suditi prema najavama koje su izrečene na pozornici u Šenženu ovoga ponedjeljka.

Sustav ovjesa BYD DiSus sastoji se od tri grane, koje uključuju napredno i inteligentno rješenje ovjesa na oprugama (DiSus-C), zračnog ovjesa (DiSus-A), kao i onog hidrauličnoga (DiSus-P). Cjelovito je to rješenje koje ne ovisi samo o jednoj tehnologiji, kažu, i oslanja se na napredne mogućnosti vozila, kad je riječ o percepciji okoline, autonomnom donošenju odluka i njihovom izvršavanju. Sustav DiSus tako bi trebao imati mogućnosti aktivnog reagiranja na sve situacije na cesti te nuditi dodatnu kontrolu pomaka šasije, bilo da je riječ o poprečnom, uzdužnom ili vertikalnom gibanju.

Isti sustav bit će i temelj za nove sustave aktivne pomoći vozaču (ADAS). DiSus-P bit će prvo dostupan na električnom terencu Yangwang U8, a DiSus-A na njihovom električnom SUV-u Denza N7. Veći broj postojećih modela iz serija Han, Tang i Denza, čiji hardver to podržava, dobit će inteligentni sustav DiSus-C putem softverske nadogradnje.

U svim varijantama DiSus će imati zadatak osigurati stabilnost i sigurnost vozila, korištenjem inteligentnih softverskih rješenja i u svim scenarijima vožnje. Umanjivat će i utjecaj na putnike prilikom brzog ulaska u zavoje, snažnog ubrzanja ili naglog kočenja, a minimizirat će i rizik od prevrtanja vozila, uz pružanje dodatne zaštite podvozja pri vožnji zahtjevnim terenima.

Kako bi prikazali mogućnosti aktivnog ovjesa, otkrili su i jedan “easter egg” – sportski model Yangwang U9 opremljen eksperimentalnim sustavom DiSus-X, u stanju je poskakivati, plesati ili pak voziti na samo tri kotača.

