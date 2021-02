Nakon modela Elevate novi koncept dijeli slične karakteristike kao što su noge i kotači. I dok je Elevate namijenjen prijevozu putnika, Tiger je autonoman - bez posade

Mnogi proizvođači automobila već godinama ulažu u mnoge druge industrije, a kako bi se i dalje što uspješnije nosile s primarnim poslom – proizvodnjom vozila za osobnu upotrebu. Korejska grupacija Hyundai Motor Group (HMG), čiji automobilski dio čine Hyundai, Kia i Genesis, krajem protekle godine osnovala je studio zadužen za razvoj ultimativnih mobilnih vozila (UMV). New Horizons Studio ima sjedište u mjestu Mountain View u Kaliforniji. Želja im je postati vodeći u Silicijskoj dolini na području istraživanja i inovacija.

Njihov prvi projekt je koncept TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot). Ujedno je to drugo ultimativno mobilno vozilo korejske grupacije te prvo bez posade. Transformirajući inteligentni hodajući robot namijenjen je transportu različitih vrsta tereta na zahtjevnim terenima. Studio jača Kijinu viziju stvaranja budućnost mobilnosti i naprednog razmišljanja. Konceptna ultimativna mobilna vozila bez posade i njihov razvoj ne temelje se samo na kotačima. Naime, namijenjena su različitim situacijama – vozilo s robotskim nogama.

Tako na primjer može pomoći kao prvo na mjestu nesreće u slučaju prirodnih nesreća ili pomoći ljudima kojima je za pristup potrebna rampa kako bi podiglo ili spustilo vozilo i nakon toga omogućilo upotrebu invalidskih kolica. Očekuje se da će vozila kao što su Elevate, Tiger i slična, s kombinacijom robotike i tehnologije pomicanja kotača, koje razvijaju New Horizons Studio i Kia, na novo definirati mobilnost.

‘Vozilo kao što je Tiger i tehnologije koje stoje iza toga nam pružaju priliku da pomičemo granice naše mašte,’ rekao je Dr. John Suh, voditelj studija, te nastavio: ‘Neprestano tražimo nove načine za dizajniranje vozila i koncepte transporta i mobilnosti u bliskoj budućnosti.’

Pogon na 4 kotača ili 4-nožni hodajući stroj

Izuzetne mogućnosti ‘tigra’ namijenjene su djelovanju kao mobilna znanstveno-istraživačka platforma na nepristupačnim krajevima. Vozilo napravljeno na modularnoj platformi uključuje vrlo pokretne noge i sustav za pomicanje kotača, okretanje od 360 stupnjeva i različite senzore za promatranje na daljinu. Tiger se može povezati i s ‘zračnim vozilima’ bez posade (UAV) koja ga mogu puniti i prevesti na nepristupačne terene.

Pozamašan dio za odlaganje tereta Tigeru omogućava transport robe za dostavu, a može i dostavljati pakete pomoći u nužnim slučajevima. Kotači koji se pomiču u više smjerova omogućavaju svladavanje različitih ekstremnih situacija. Tiger sa svojim teretnim mogućnostima nudi više od tipičnog terenskog vozila. S raširenim nogama vozi se kao vozilo s pogonom na 4 kotača, kada je i najučinkovitiji zbog kretanja pomoću kotrljanja.

Kada vozilo zaglavi ili se mora kretati po zahtjevnijem terenu, teškom ili neprohodnom samo s kotačima, tada dolaze do izražaja njegove sposobnosti hodanja zahvaljujući nogama. Grupacija HMG je 2019. na sajmu zabavne elektronike CES predstavila koncept Elevate, svoje prvo ultimativno mobilno vozilo s pokretnim nogama. Tiger s konceptom Elevate dijeli slične karakteristike kao što su noge i kotači – razlika je u tome da je prvi namijenjen prijevozu putnika dok je Tiger bez posade.

Prva izvedba Tigera je X-1 (X od experimental) i donosi različita tehnološka i dizajnerska znanja. Projekt je vodio New Horizons Studio uz usku suradnju Autodeska, vodeće tvrtke na području dizajna inženjerskog softvera.

Stvaranje novog mogućeg

‘Rad na vozilu Tiger X-1 uz upotrebu napredne tehnologije kao što je generativni dizajn, pomiče granice i smanjuje masu kod transporta. To je točno ono što mislimo kada govorimo o stvaranju novog mogućeg,’ rekao je Srinath Jonnalagadda, potpredsjednik poslovne strategije dizajna i izrade u Autodesku. ‘Nove tehnike dizajna, inženjeringa i izrade koje nam pruža Autodesk Fusion 360 danas pomažu modernim, zajedničkim ekipama koje žele što prije i što učinkovitije pokrenuti proizvodnju.’

Tiger X-1 združuje Autodeskov generativni dizajn sa znanjem grupacije HMG na području istraživanja i razvoja mobilnosti. Ekipe su zajedno napravile laku, ali nevjerojatno čvrstu strukturu kod koje su za aditivno (3D) tiskanje za izradu nogu i nekih dijelova šasije koristili ugljična vlakna. New Horizons Studio je u suradnji s dizajnerima iz tvrtke Sundberg-Ferar razvio Tiger X-1 za dostavu kritičnog tereta na zahtjevnom terenu. Mogućnosti konceptnog vozila idealne su za 360-stupanjsko pregledavanje površine, npr. na područjima prirodnih nesreća gdje se spasitelji suočavaju sa zahtjevnim terenom ili mogu čak istraživati površinu na drugim planetima.

‘Htjeli smo napraviti robota s maksimalnom učinkovitošću kretanja na kotačima koji bi mogao raširiti mogućnosti transporta do nepristupačnih krajeva. Tiger je modularna platforma koja omogućava upotrebu različitih karoserija na šasiji, s različitim namjenama upotrebe, kao što su npr. dostava tereta ili promatranje na lokacijama koje nisu primjerene za ljude’ rekao je David Byron koji je Sundberg-Feraru zadužen za dizajn i inovacije.

New Horizons Studio razvija vozila za korisnike koji putuju po neuobičajenim i teško pristupačnim terenima do kojih se teško dolazi običnim vozilima. UMV-ovi koje razvija ovaj studio namijenjeni su zahtjevnoj upotrebi i okruženjima te se mogu prilagođavati različitim uvjetima. Fokusiraju se na razvoj tehnologija koje omogućavaju konceptna vozila kao što je npr. Tiger. Te tehnologije uključuju pomicanje nogu kotača, materijale i strukture velikih mogućnosti. Isto tako i električne sustave velikih kapaciteta, šasije i karoserije, virtualni razvoj i sustave ocjenjivanja, dizajn s čovjekom u središtu i slično. Sve to predstavlja osjetan tehnički napredak koji se može koristiti za bilo koje vozilo i ubrzat će razvoj naprednih usluga mobilnosti.