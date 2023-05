Na događaju "Kia Brand Summit" u Njemačkoj Kia je predstavila model EV9, osvježila odvažnu strategiju brenda i predstavila najnovije inovacije, s kojima će preoblikovati mobilnost u Europi i doprinijeti boljoj budućnosti za sve

Kia nastavlja svoj proces preoblikovanja kako bi postala pružatelj održivih rješenja mobilnosti s naglaskom na ljudima, planetu i profitu. Ova najava se temelji na uspješnoj strategiji “Plan S” s kojom Kia želi postati pružatelj održivih rješenja mobilnosti na osnovu tri glavna stupa: “ljudi”, “planet” i “profit”. U okviru ovih stupova Kia želi povećati vrijednost za klijente s pristupom fokusiranim na klijente, smanjenje emisija ugljika upotrebom održivih materijala, stvaranje prihoda i društveno odgovorno poslovanje.

Kia, podsjetimo, želi postati vodeći brend električnih vozila: do 2027. godine lansirat će 15 električnih vozila, a do 2030. udio prodaje elektrificiranih vozila bit će im 55%. U narednih 5 godina Kia će u to investirati 22 milijarde eura.

Predstavljen EV9

Kia također predstavlja novi model, EV9, koji postavlja nove standarde i jača posvećenost elektrifikaciji. Sve veća ponuda električnih vozila koje će Kia predstaviti do 2027. sastavni je dio plana da Kia zadrži Europu kao svoje najvažnije tržište električnih vozila, pri čemu predstavljanje modela EV9 u Europi dolazi nakon što je Kia u prvom kvartalu ostvarila rekordnu prodaju, od koje čak 34,9 % predstavljaju elektrificirana vozila.

EV9 napravljen je na posebnoj platformi za električna vozila, zbog čega je opremljen tehnologijama, dizajnom i funkcijama kakve veliki električni SUV još nije imao. SUV koji će biti raspoloživ s mogućnošću autonomne vožnje 3. stupnja, funkcijom AutoMode i funkcijom Highway Driving Pilot (isprva samo u Njemačkoj), pokazuje kakva budućnost čeka Europu. AutoMode je Kijin sustav za pomoć vozaču koji će biti moguće bežično osvježavati. Kia planira do 2026. uvesti funkciju Highway Driving Pilot 2 koja će pod određenim uvjetima podržavati vožnju “bez očiju”, s krajnjim ciljem da u skoroj budućnosti omogući potpuno autonomnu vožnju.

EV9 je i vozilo bez prave životinjske kože. Uključuje više održivih materijala i eko materijala koje je moguće reciklirati – tu je 34 kilograma ekološki prihvatljivih materijala koji se koriste za različite dijelove vozila EV9. Kia do 2030. godine namjerava povećati udio reciklirane plastike u novim vozilima na 20%. To je i prvo vozilo Kia koje nudi nadogradnju preko online trgovine Kia Connect.

Proizvodnja i infrastruktura

Kia namjerava od 2025. godine u svojoj tvornici u Slovačkoj proizvoditi mala i srednje velika električna vozila, jer su ista ključna za prodaju u Europi.

Povećanju broja električnih vozila doprinosi i neprestano širenje europske mreže punionica, koja klijentima omogućava pristup do više od pola milijuna punjačkih mjesta u 28 zemalja, zahvaljujući Kijinom partnerstvu s tvrtkama Ionity i Digital Charging Solutions (DCS). Ionity je lani sa 1.900 punjačkih mjesta dostigao 430 punjačkih parkova. Pored toga trenutno gradi još 56, a do 2025. bi se broj lokacija Ionity trebao povećati na više od 1.000, s ukupno 7.000 punjačkih mjesta. Mreža DCS u Europi pruža više od 500.000 punjačkih mjesta i čini najveću europsku mrežu punionica.

Dodatno, vozilima kao što je EV9, omogućava se skladištenje energije dobivene iz obnovljivih izvora i njeno vraćanje u električnu mrežu, tzv. reverzibilno punjenje. U Njemačkoj Kia Europe surađuje sa start-up tvrtkom encore | DB (Deutsche Bahn) kako bi stvarali sustave za skladištenje energije iz rabljenih baterija Kijinih električnih vozila.

U Nizozemskoj Kia surađuje s vladom u okviru projekta usluge sigurnosnih prioriteta, koji je namijenjen pružanju većeg broja unaprijeđenih sigurnosnih upozorenja u vozilu na armaturnoj ploči ili navigacijskom sustavu. Cilj ovog projekta je poboljšati mobilnost i sigurnost svih sudionika u prometu i doći do važnih zaključaka koje bi mogli koristiti i u drugim zemljama.