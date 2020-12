Novi benzinski motor pri 5500 okretaja u minuti razvija snagu od 160 KS, a što je 14 posto više od 1,4-litrenog T-GDI motora od 140 KS kojeg zamjenjuje

Samo kontinuirani razvoj i napredak donose pozitivne rezultate. Toga su svjesni i u Kiji, pa čitavo vrijeme unaprjeđuju svoje modele kako bi zadovoljavali sve strože ekološke norme, odnosno radili napredak u prodaji svojih vozila. U skladu s time Kia je ponudu modela Ceed obogatila novim benzinskim motorom i benzinskim motorom s blagim hibridom. Tako imaju čak 4 izvedbe karoserije i široku ponudu motora.

Novost u ponudi je 1,5 T-GDI Smartstream benzinski motor koji se može pohvaliti izuzetnim performansama, ali ujedno i niskim emisijama ispušnih plinova. Novi motor raspoloživ je kod svih izvedbi Ceeda s klasičnim motorom, a uz novi EcoDynamics+ motor i kao blagi hibrid – i kod opreme GT-Line. Novi pogonski motor zamijenit će postojeći 1,4 T-GDi motor od 140 KS.

Obitelj Ceed čine Ceed hatchback, karavanski Ceed Sportswagon, shooting brake ProCeed i crossover XCeed. Valja imati na umu kako se sve navedene izvedbe proizvode u tvornici u slovačkom gradu Žilina, a ujedno je riječ i o najprodavanijem modelu Kije u Europi. U ovoj tvornici proizvode i novi 1,5 T-GDi motor, a u unaprjeđenje tamošnjih pogona nedavno su uložili dodatnih 70 milijuna eura.

Novi 1,5-litreni T-GDi motor u ponudi je kod sve četiri izvedbe Ceeda i to u kombinaciji sa 6-stupanjskim ručnim (6MT) ili 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom (7DCT). Novi motor pri 5.500 okr/min razvija najveću snagu od 160 KS, a što je 14 posto snažnije od motora kojeg zamjenjuje. Najveći okretni moment je kod novog motora veći za 4,5 posto (253 Nm u intervalu od 1500 do 3500 okr/min). Pored toga novi motor uz niže emisije donosi bolja vozna svojstva.

Novi motor može se pohvaliti brojnim inovacijama, kao što su npr. vremenski promjenjivo upravljanje otvaranja ventila (Continuously Variable Valve Duration – CVVD). Ova tehnologija upravljanja ventilima regulira vrijeme otvaranja i zatvaranja ventila u skladu s uvjetima vožnje kako bi se unaprijedile performanse, a ujedno i smanjile emisije. Novi niskotlačni ventil za reciklažu ispušnih plinova (LP-EGR, low-pressure exhaust gas recirculation system) djeluje i kod nižih okretaja motora i optimizira iskorištavanje goriva i snižava emisije; filter čvrstih čestica za benzinske motore (GPF) snižava emisije čestica motora.

Ceed u hatchback izvedbi s 1,5-litrenim T-GDi benzinskim motorom ubrzava od 0 do 100 km/h za 8,4 sekunde (ručni mjenjač) odnosno za 8,6 sekundi (7DCT). Kod Sportswagona to traje 8,6 sekundi (6MT), a kod ProCeeda 8,8 sekundi (7DCT). Bez obzira na izvedbu emisije CO2 počinju od 125 g/km (WLTP kombinirani način, 6MT), što predstavlja poboljšanje od 6,7 posto u usporedbi s postojećim 1,4-litrenim motorom. XCeed s novim motorom ubrzava za 9 odnosno 9,2 sekundi (6MT odnosno 7DCT). Emisije iznose 136 g/km, što je 6,2-postotno smanjenje u odnosu na 1,4 T-GDI motor.

Novi motor može biti integriran s blago hibridnim sustavom EcoDynamics+. Takav pogon omogućava identične mogućnosti kao nehibridne izvedbe, ali s nižim emisijama i manjom potrošnjom goriva. EcoDynamics+ blagi hibrid nudi bolje iskorištenje motora s unutarnjim izgaranjem i rekuperira električnu energiju. Kompaktna 48-voltna litij-ionska polimerna baterija nadomješta benzinsku snagu s električnom i produljuje ‘nedjelovanje’ s novim starterskim generatorom za blage hibride (Mild-Hybrid Starter-Generator – MHSG). MHSG je preko remena povezan s radilicom i neprimjetno preklapa između načina ‘motor’ (elektromotor) i ‘generator’. U načinu ‘motor’ tijekom ubrzavanja MHSG pruža dodatnu električnu snagu čime smanjuje opterećenje motora i snižava emisije. Tijekom usporavanja brzine MHSG pod određenim uvjetima preklapa na način ‘generator’ čime rekuperira energiju s radilice kako bi napunio bateriju.

Novi 1,5 EcoDynamics+ pogon je raspoloživ kod sve 4 izvedbe, ali samo u kombinaciji sa 7DCT mjenjačem. Ceed, Ceed Sportswagon i ProCeed opremljeni EcoDynamics+ sustavom imaju emisije CO2 od 126 g/km (WLTP, kombinirani način). To predstavlja 8 posto niže emisije u usporedbi s postojećim 1,4 T-GDi motorom s 7DCT mjenjačem. XCeed EcoDynamics+ sada ima emisije CO2 od 135 g/km (prije 145 g/km, što je 6,9 posto manje).

XCeed EcoDynamics+ raspoloživ je i s inteligentnim 6-stupanjskim ručnim mjenjačem (iMT) čije emisije iznose 134 g/km (WLTP, kombinirani način). Sustav ‘clutch-by-wire’ razvijen je s ciljem pružanja boljeg iskorištenja goriva i nižih emisija CO2, dok ujedno omogućava zabavnu vožnju karakterističnu za konvencionalne ručne mjenjače. Umjesto mehaničke veze, iMT kontrolira spojku potpuno elektronski. Neprimjetno se integrira sa starterom-generatorom blagog hibrida (MHSG) i u ‘coastingu’ – to je stanje kada vozilo ide bez gasa po inerciji i polako se zaustavlja do potpunog mirovanja – gasi motor prije nego ISG sustav stani/kreni (Idle Stop & Go).

Novost u ponudi modela Ceed je i dodatni benzinski blagi hibrid i to s popularnim 1,0 T-GDi Smartstream motorom. Motor sa 120 KS – zasad raspoloživ samo kod izvedbi Ceed i Ceed Sportswagon – prvi put je u ponudi u kombinaciji sa 7-stupanjskim DCT-om i ima emisije CO2 od 123 g/km (WLTP). Ceed 1,0 T-GDI EcoDynamics+ ubrzava od 0 do 100 km/h za 11,2 sekunde, a Ceed Sportswagon za 11,3 sekunde.