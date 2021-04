24. travnja 1995.

Proizveden je posljednji Chevrolet Corvette ZR-1. The King of the Hill kako su zvali ZR-1 proizvodio se od 1990. do 1995. godine. U tom razdoblju je proizvedeno ukupno 6.939 primjeraka ZR-1. S maksimalnom brzinom od 290 km/h bio je najbrži serijski proizveden Corvette.