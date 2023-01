Iako je dom utrkivanju već 70 godina, kultni autodrom u Imoli ima postavljene detektore za zagađenje okoliša bukom. Njih je nedavno aktivirao jedan jedini bolid, pa su vlasnici staze dobili i simboličnu kaznu

Formula 1 dugo vremena plijenila je gledatelje uz stazu svojim prepoznatljivim zvukom, zaglušujućom bukom snažnih motora. Bilo je tu u povijesti motora s 12 cilindara, pa potom V10 i V8 rješenja, no karakteristični je zvuk značajno “stišan” 2014. godine, ulaskom u turbohibridnu eru i prelaskom na V6 motore s dodatkom elektromotora. Sezona 2013. je, dakle, bila posljednja zaista “glasna”, a jedan bolid iz te godine doveo je u probleme vlasnike trkaće staze u Imoli.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Službenog imena Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ova staza kultno je mjesto Formule 1 i dom je raznim utrkama već 70 godina. No, u modernim vremenima oko staze su postavljeni i detektori buke, kojima je cilj spriječiti pretjerano zvučno zagađenje okoline. Te detektore današnji bolidi Formule 1 više ne dovode “u crveno”, ali učinio je to nedavno bolid Red Bull Racinga RB9, kojim je Sebastian Vettel osvojio naslov svjetskog prvaka 2013. godine.

Morio / Wikimedia

Red Bull je s ovim povijesnim bolidom protekloga listopada posjetio Imolu. Za volanom je sjedio aktualni prvak, Max Verstappen, a nekoliko krugova po stazi ekipa je iskoristila za snimanje svojih promotivnih video materijala. Tih nekoliko krugova bolida, načinjenih bolidom s atmosferskim V8 motorom snage 750 KS, aktiviralo je detektore buke. Jedini je to puta prošle godine da su detektori zabilježili preglasne zvukove s autodroma, no i to je revnim regulatorima bilo dovoljno da ispišu kaznu.

Nekada je ta buka bila ono što privlači posjetitelje, a danas nekima smeta – pa je Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari službeno kažnjen s 500 eura zbog prevelikog ‘onečišćenja’ bukom.