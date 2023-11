Video iz Belgije pokazuje što se može dogoditi kada kamionom upravlja neoprezni vozač, pritom možda zaboravljajući da mu je platforma za utovar ostala spuštena

Internetom kruži snimka koja bi mogla uznemiriti svakog ljubitelja automobila, a pogotovo poklonike sportske marke Porsche. Ništa ne sluteći, vlasnik jednog Taycana iz mjesta Rossignol u Belgiji svojeg je električnog ljubimca parkirao na vlastiti kućni prilaz te priključio na punjač. Ova potpuno bezazlena situacija dovela je do oštećenja automobila, koje se može pokazati prilično skupim.

Naime, na istom se prilazu naumio okrenuti vozač jednog dostavnog kamiona. Niti to ne bi bilo ništa neuobičajeno niti opasno, da on nije, potpuno neobjašnjivo, vozio kamion sa spuštenom stražnjom platformom za utovar tereta. Uspio se tako vratiti unatrag na prilaz, no očito je na tu platformu zaboravio (ili je uopće nije bio svjestan) kada se krenuo uključiti u promet u drugom smjeru. Platforma je pritom “pošteno” poderala bočnu stranu Porschea.

Vlasnik kaže da je vozač potom pobjegao, ali zahvaljujući snimci s nadzorne kamere vrlo je brzo pronađen. Sve se dogodilo 31. listopada u jutarnjim satima, a Taycan će na servis u siječnju. Pregled je pokazao da će biti potrebno popraviti dvoja vrata, naplatak stražnje lijeve gume te stražnji odbojnik. “U osiguranju neće biti sretni”, poručio je nesretni vlasnik Porschea.