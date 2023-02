Zanimljivo istraživanje objavljeno je na temu dosega električnih vozila u zimskim uvjetima, kada znamo da im kapacitet baterije pada. Rezultat je pomalo iznenađujući: umjereno brza vožnja je ključ optimizacije

Geotab, kompanija koja se bavi telematikom za flote vozila, na temelju tako je prikupljenih podataka izradila interaktivni grafikon vezan uz optimalni doseg električnih automobila u zimskim uvjetima. Dobro je poznata činjenica da niske temperature negativno utječu na kapacitet baterija električnih vozila, smanjujući im dostupni doseg. Stoga su si u Geotabu postavili pitanje – kako osigurati da i zimi možemo na baterije prevaliti maksimalan broj kilometara.

Usporedili su vanjske temperature, brzinu kretanja vozila i njihov stvarni doseg, pa dobili zanimljive rezultate. Budući da vrlo hladno vrijeme može smanjiti realni doseg vozila i za 50%, savjeti koji proizlaze iz ovog istraživanja mogli bi mnogim vlasnicima električnih automobila i kombija biti od koristi.

Malo ubrzanje, veća ušteda

Ono što su pokazali podaci, a što i sami možete provjeriti na stranicama Geotaba, jest da spora vožnja, kojom bismo intuitivno štedjeli bateriju, neće donijeti optimalan doseg. Naprotiv, u hladnim je uvjetima potrebno voziti relativno brzo, između 40 i 60 km/h, kako bismo prevalili najveći put prije nego se baterija isprazni. Razlog za to je – korištenje sustava grijanja u vozilu. Vozimo li se brže, kraće ćemo vrijeme provesti na putu, pa će i količina energije utrošene za grijanje biti manja.

Do određene brzine ovakva će “štednja” na grijanju neutralizirati veću potrošnju nastalu zbog višeg aerodinamičkog otpora pri brzoj vožnji. No, pretjeramo li s brzinom, taj efekt će nestati, pa će nam dostupni doseg početi padati – najbolje to možemo vidjeti na priloženom grafikonu.

Bitno je naglasiti da brža vožnja zimi niti u jednom slučaju neće “dodati” kilometre na ukupni doseg, ali će vožnja optimalnom brzinom iskoristiti najviše što baterija u tom trenutku može ponuditi.