25. lipnja 1956.

Posljednji Packard je sišao s proizvodne linije u tvornici Packard's Connor Avenue u Detroitu, SAD. Packard je proizvodnju nastavio u Indiani do 1958., ali pravim Packardom se smatraju modeli do 1956. Grupa investitora iz Detroita predvođena Henryem Joyem kupila je Packard od utemeljitelja Jamesa Warda Packarda i preselila ga u Detroit. Prvi Packard je pokretao jednocilindrični motor, ali teži se skupljim automobilima pa se u ponudu uvode 4-cilindrični motori. Revolucionarni V12 Twin Six predstavljen je 1916. godine. Tijekom 1. svjetskog rata Packard je najveći proizvođač kamiona za vojsku. Sredinom 50-ih godina Packard pada u financijske probleme pa nadu u spas traži u zajedništvu s mnogo većim Studebakerom, ali proizvodnja u Detroitu je prekinuta 1956.