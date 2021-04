Rumunjski proizvođač uvijek traži rješenja kako korisniku ponuditi što više opreme, a da mu to što manje naplati. Media Control sustav je upravo jedno od takvih rješenja

Kupci prilikom odabira osim boje i motorizacije brinu i o tome kakvu će opremu imati njihov novi automobil. Ovisno od proizvođača do proizvođača, ponekad znaju osnovni paketi opreme biti dosta siromašni, kako da bi proizvođači imali u ponudi izrazito povoljan model automobil, dobrodošao za isticanje u reklamama.

Takvi modeli na koncu ne nude neke od željenih dijelova opreme, za koje kupci smatraju kako bi ih svakako trebao imati njihov novi automobil, bez obzira na nisku cijenu.

Jedna od tih stavaka opreme svakako je multimedija, ma koliko god ona bila jeftina i osnovna. Tome su doskočili u Daciji i ponudili zanimljivo rješenje.

Pametni telefon nosimo svugdje sa sobom, a u Daciji su odlučili jednostavno mobitel vlasnika vozila upotrijebiti kao zaslon multimedijskog sustava u vozilu. U tom duhu stvoren je Media Control.

Doduše, moramo biti iskreni i naglasiti kako je to već bilo raspoloživo i kod nekih drugih modela, kako unutar iste grupacije, tako i kod nekih drugih proizvođača, no do sada se tome nije pridavalo toliko pažnje.

Jednostavnos u svakom pogledu

Nicolas Legros, operativni direktor Dacijina Odjela za crossovere, objašnjava filozofiju i prednosti Media Control sustava, premijerno predstavljenog u novoj generaciji modela Sandero.

‘U Daciji želimo redefinirati pojam esencijalnog vozila. Zato smo željeli ponuditi multimedijsko rješenje koje je pametno, jednostavno i privlačno kupcima. Ankete pokazuju da kupci cijene jednostavnost u tom području, a znamo da je jednostavnost ključna riječ u zajednici Dacijinih kupaca. Naši inženjeri i dizajneri zajedno su radili kako bi stvorili Media Control, sustav koji pretvara omiljeni zaslon kupaca – njihov pametni telefon – u multimedijski centar vozila,’ pojašnjava Nicolas Legros, operativni direktor Odjela za crossovere.

Zamislite da tijekom vožnje ne morate odlagati svoj pametni telefon na loše pričvršćeni nosač na ventilacijskom otvoru klima-uređaja. U Daciji su razumjeli taj problem. Inženjeri i dizajneri udružili su snage kako bi odgovorili na izazov i osmislili pametno, ekonomično i suvremeno rješenje.

Media Control je sustav koji, osim radija, uključuje posebno postolje za pametni telefon te besplatnu, prilagodljivu i praktičnu aplikaciju.

Media Control kompletan je multimedijski sustav – spreman za prihvat mobitela kao središnjeg zaslona. Sastoji se od radija, dvaju zvučnika, USB utičnice, Bluetooth veze, komandi na upravljaču i, povrh svega, postolja za punjenje pametnog telefona na armaturnoj ploči. Od samog početka ovog projekta, postolje za punjenje potpuno je integrirano u armaturnu ploču kako bi uporaba pametnog telefona bila udobna i ergonomična. Idealne mjere telefona su 158.1 x 77.8 x 7.1 mm, a kao bazu su uzeli iPhone 6+.

Postavljen na univerzalno postolje na armaturnoj ploči novog Sandera, pametni telefon čvrsto stoji na mjestu i savršeno upotpunjuje doživljaj vožnje. Postolje je strateški postavljeno na povišen položaj i blago okrenuto prema vozaču kako bi se osigurala dobra vidljivost informacija pametnog telefona i tako povećala sigurnost u vožnji. Naravno, prije je potrebno preuzeti aplikaciju Dacia Media Control na svoj pametni telefon, a on se s sustavima u autu povezuje preko Bluetootha.

Sve u jednom, uvijek dostupno

Navigacija, radio, glazba, telefon, čak i pristup informacijama o vozilu – sve najvažnije funkcije dostupne su jednim dodirom, a zahvaljujući prepoznavanju glasovnih naredbi možete ih se aktivirati i glasom. Uklanjanjem pametnog telefona s postolja kućište se zatvara.

Nicolas Legros objašnjava: ‘U želji da Media Control učinimo 100 % pametnim multimedijskim sustavom, morali smo otići korak dalje. Sustav se u kombinaciji s prilagodljivom aplikacijom prilagođava potrebama svakog korisnika te se čak povezuje s putnim računalom. Zato je moguće stvarati prečace za omiljene widgete, aplikacije ili kontakte. Navigacija se temelji na bogatoj ponudi pružatelja usluga karata i navigacijskih uputa.

Kada je riječ o multimediji, kupci imaju na izbor: radio, reprodukciju glazbe s pametnog telefona, pretplata na platforme za streaming glazbe te reprodukciju glazbe s USB ili MP3 uređaja. Telefon nije rezerviran samo za upućivanje i primanje poziva, već obuhvaća i ostale osnovne funkcije: pretraživanje kontakata slobodnih ruku i pregled povijesti poziva ili događaja u kalendaru. Funkcija preslušavanja SMS poruka već je dostupna za Android, a uskoro i za iOS uređaje.

U okviru postavki automobila, kupcima je na raspolaganju funkcija Driving ECO s prikazom potrošnje u stvarnom vremenu i prilagođenim savjetima za vožnju nakon svakog putovanja.

Jednom kad stignu na odredište, zaboravni kupci posebno će cijeniti upozorenje na ostavljeni pametni telefon u vozilu, ali i funkciju Go To My Car uz koju će lakše saznati gdje su parkirali automobil.’