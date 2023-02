Bugatti Chiron Profilée posljednji je primjerak Bugattija bez dodanog elektromotora, koji je iz tvornice u Molsheimu izišao bez unaprijed poznatog kupca. Na aukciji je prodan za 9,8 milijuna eura, bez poreza!

Od Mate Rimca i Bugattija već smo naviknuli vidjeti obaranja svjetskih rekorda u raznim kategorijama, a tom se nizu ove srijede priključio još jedan. Njihov Bugatti Chiron Profilée, model izrađen u samo jednom jedinom primjerku, prodan je na aukciji Sotheby’sa u Parizu za 9.792.500 eura, čime je službeno postao najskuplji novi automobil ikada prodan. Napomenimo i da je navedena cijena istaknuta bez poreza, s kojim će kupac za svoj ekskluzivni Bugatti platiti oko 12 milijuna eura.

Profilée je posljednji od 500 planiranih Chirona, koji do sada nije imao poznatog kupca. Samim time, ponuditelj, koji je bio spreman dati ovoliku količinu novca, uz automobil je dobio i komadić automobilske povijesti. Naime, ovo je bio posljednji prodani primjerak Bugattija s pogonom isključivo na fosilna goriva.

Najskuplji ikada

Bugatti je Chirona zamislio izvorno u nekoliko varijanti, od kojih je Profilée bila vrhunac ponude. Automobil je razvijan s 30 primjeraka na umu, no u konačnici je 29 njih zamijenjeno modelima Pur Sport i Super Sport. Samim time, ovaj primjerak ostao je prvi i jedini Profilée ikada. Boja karoserije je atlantsko srebrna, Argent Atlantique, s dodacima od vidljivih ugljikovih vlakana, dok je interijer također u crno-plavoj varijanti.

Pogoni ga poznati Bugattijev 8-litreni W16 motor s 1.600 KS (100 više od “običnog” Chirona). To mu omogućava ubrzanje od 0 do 100 km/h za 2,3 sekunde (0,1 sekundu brže od osnovnog modela) te do 300 km/h za 12,4 sekunde. Najviša brzina elektronički je ograničena na 380 km/h. od osnovnog modela razlikuje ga i 7-stupanjski mjenjač s kraćim omjerima prijenosa, kao i 200 okretaja u minuti više (maksimum je kod Profiléea 6.900 rpm).

Mate Rimac će, odmah nakon Pariza, gostovati uživo na Bug Future Showu, pa ga možda možete tamo uhvatiti i pitati za više detalja. Za sve ostale, ispod članka donosimo i galeriju fotografija ovog jedinstvenog Bugattija.