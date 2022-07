Ljudi u različitim zemljama mogu imati vrlo različitu razinu povjerenja u lokalno tržište vozila. Stručnjaci platforme carVertical proveli su istraživanje kako bi utvrdili što kupci misle o prodavačima rabljenih automobila

Istraživanje provedeno u 17 zemalja na uzorku od 4500 ljudi ispitalo je povjerenje kupaca u prodavače rabljenih automobila. Ovu anketu proveo je carVertical, a glavni cilj bio je provjeriti smatraju li kupci na europskim tržištima da je sigurno kupiti rabljeno vozilo te očekuju li da će prodavači ispuniti svoja obećanja.

Na zapadu kupci više vjeruju prodavačima

Ispostavilo se da kupci u središnjoj i zapadnoj Europi imaju više povjerenja u prodavače nego oni u istočnoj Europi, gdje su i razne prevare s rabljenim vozilima češće.

Zemlje u kojima ljudi najviše vjeruju prodavačima su Velika Britanija (ocjena povjerenja 122,2), Finska (120,4), Slovenija (109,7), Njemačka (109,4), Slovačka (107,5) i Češka (106,4).

Međutim, veliko povjerenje u prodavače ne znači da je to povjerenje opravdano. U Ujedinjenoj Kraljevini 14,5 % automobila ima friziranu kilometražu, što upućuje na to da tržište rabljenih automobila nije transparentno. Budući da Britanci vjeruju prodavačima više nego ljudima u drugim zemljama, oni mogu biti laka meta za prevarante. Kako objašnjava Matas Buzelis, stručnjak za automobilsku industriju i voditelj komunikacija platforme carVertical, Velika Britanija uvelike se razlikuje od ostatka Europe jer ima znatno manje uvezenih rabljenih automobila.

“Budući da se u Ujedinjenu Kraljevinu puno ne uvozi, manje je i rabljenih automobila iz prekograničnih područja. To znači da bi rizik od kupnje automobila s friziranom kilometražom mogao biti manji, ali na tržištu Ujedinjene Kraljevine prisutni su drugi problemi. Skriveni kvarovi koji se ne mogu popraviti i problemi s nepodmirenim iznosima leasinga mogu dovesti do loših iskustava u kupovini automobila tamo”, objašnjava Buzelis.

Najniže povjerenje je u našoj regiji

Među zemljama sa srednjom razinom povjerenja u prodavače rabljenih automobila nalaze se Francuska (102), Srbija (100,2), Latvija (94,5), Poljska (94,2), Italija (93,7), Hrvatska (93,3) i Rumunjska (92,8). Čini se da su kupci u tim zemljama svjesniji toga da postoje nepošteni prodavači i skloniji su stoga biti oprezniji prilikom kupnje rabljenog automobila.

Najmanje povjerenja u prodavače imaju Estonija (88), Litva (81,6), Mađarska (80,5) i Bugarska (79,5). Te zemlje također imaju dugu povijest prevara u vezi s automobilima. Mnoga vozila imaju friziranu kilometražu ili su sudjelovala u teškim prometnim nezgodama, pa je ovakav rezultat i očekivan.

Iz carVerticala kažu da tijek promjene vlasništva rabljenih automobila općenito ide od zapada prema istoku. Obično se prijeđena kilometraža vozila frizira u zemljama u koje se izvoze, a zatim ih stavljaju na tržište rabljenih automobila. Prodavači prevaranti nude automobile po povoljnim cijenama, ali se često iza tih cijena krije lažna povijest vozila.

Mlađe osobe imaju manje povjerenja

Prema istom istraživanju mlađa generacija manje vjeruje prodavačima. Samo 17,9% osoba u dobi od 25 do 34 godine vjeruje prodavačima rabljenih vozila, u usporedbi s 30,3% osoba u dobi od 35 do 44 godine starosti. To može upućivati na to da su milenijalci informiraniji o automobilskim prevarama i mogućoj šteti koju im vozilo u lošem stanju može nanijeti.