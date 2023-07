Najnovija linija Appleovog mobitela, iPhonea 14, kao i nove verzije Apple Watcha, donose poboljšan niz senzora, primarno akcelerometara, pa su u stanju prepoznati kada je korisnik bio sudionikom prometne nezgode. Njihov sustav automatski dojavljuje hitnim službama da je došlo do nesreće i šalje im lokaciju, s ciljem spašavanja života i što bržeg pružanja pomoći unesrećenima. Sada, gotovo godinu dana nakon predstavljanja te opcije, imamo i jedan potvrđeni slučaj u kojem je iPhoneova značajka nekome zaista – spasila život.

Riječ je o vozaču iz okolice Los Angelesa, koji je protekloga petka bio sletio s ceste pa se potom automobilom survao niz 120 metara visoku liticu. Sve se to dogodilo u području loše pokrivenom mobilnim signalom, no iPhone 14, koji se nalazio u vozilu, uspio je poslati hitnu poruku spasilačkim službama. Oni su pohitali na prijavljeno mjesto nesreće i zaista iz provalije spasili nesretnog vozača. Kažu kako sigurno ne bi bio preživio da o nesreći iPhone nije automatski obavijestio nadležne.

Više detalja o ovom događaju za sada nije poznato, ali je objavljen dramatični video izvlačenja unesrećenoga pomoću helikoptera.

RESCUE: At 10:51pm on Fri we were alerted to a car 400’ over a cliff by the driver’s iPhone 14 crash detection. Location was Mt Wilson Rd. After locating him we guided in an @LACoFireAirOps copter. Suffered head trauma. @LASDHQ @CVLASD @KCBSKCALDesk @NBCLA @ABC7 @FOXLA @cnnbrk pic.twitter.com/jXdpuDL7Hk

— Mike Leum (@Resqman) July 22, 2023