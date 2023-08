Autoškola Community Driving School u mjestu Lakewoodu (američka savezna država Colorado) zabilježen je bizarni incident. Prošloga je tjedna njihov novi instruktor vožnje, tek drugoga dana na novom poslu, vraćajući se s teoretske nastave na poligon za vožnju, svojim osobnim automobilom, iz za sada nepoznatih razloga, uletio kroz zid autoškole. “Parkiranje” je to kakvo se sigurno ne uči u autoškoli.

Time je došlo i do iznimno bizarne i smiješne fotografije, koju je na društvenim mrežama podijelila lokalna policija: na njoj – automobil koji viri iz zida zgrade, a iznad njega ogroman natpis: “Naučite voziti”!

Rezultat ovog nesretnog događaja jesu manje ozljede vozača, prekršajna prijava zbog kršenja prometnih propisa te otkaz s posla instruktora. Za ovo posljednje, možda i bolje da je tako…

Thankfully there was only one minor injury. Several people were able to dive out of harms way. The driver, an instructor at the business, was cited for a traffic violation. pic.twitter.com/tJcWTWqfmO

— Lakewood Police Dept. (@LakewoodPDCO) August 8, 2023