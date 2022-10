Kompanija koja je godinama slovila za proizvođača najjeftinijeg serijskog automobila na svijetu sada ima i vrlo vjerojatno najjeftiniji električni model u serijskoj proizvodnji

Tata Motors, indijski proizvođač automobila u sklopu ogromnog koncerna Tat Group, dugo je vremena bio na glasu kao proizvođač najjeftinijeg serijskog putničkog automobila u svijetu. Tata Nano pojavio se u Indiji 2008. godine po cijeni od samo 1.500 dolara, a na kraju je svojeg životnog vijeka, 2018. godine, koštao tek oko 3.400 američkih dolara. Sada u ovoj kompaniji žele sličnu pomutnju na tržištu napraviti novim modelom, potpuno na električni pogon.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Njihov Tiago.ev daleko je uglađeniji, napredniji i moderniji od rudimentarnog modela Nano, a početna cijena će mu biti 10.000 američkih dolara. Bit će to maleni gradski kompakt s pet vrata, dovoljne veličine za manju obitelj, dizajniran tako da na cesti ne “bode u oči” već se može lakoćom uklopiti i u promet u europskim gradovima.

Pogon će mu biti potpuno električni, uz elektromotor snage 45 kW i kapacitet baterija od 19,2 kWh u jeftinijoj te 55 kW snage i bateriju od 24 kWh u skupljoj verziji. Iz Tata Motorsa kažu da će mu domet biti do 315 kilometara s jednim punjenjem, od nule do 60 km/h ubrzavat će za 5,7 sekundi, a na brzom istosmjernom punjaču baterija će se napuniti od 10 do 80% za 57 minuta. Na kućnom punjaču punjenje će se u potpunosti moći obaviti za nešto više od 3 i pol sata.

Kad je riječ o dodatnoj opremi, Tiago.ev imat će infotainment sustav povezan s mobitelom ili pametnim satom vlasnika, podršku za Android auto i Car Play, zvučnički sustav s 8 zvučnika, prednje zračne jastuke, ABS, kameru za vožnju unatrag, odvojene prednje maglenke senzore tlaka u gumama te, naravno, automatski klima uređaj.

Tiago.ev Indijci će moći već od listopada naručiti u osnovnoj verziji za rekordno niskih 10.000 dolara, dok će najnapredniji model, s jačim motorom, većom baterijom i svom dodatnom opremom koštati oko 14.500 dolara. Isporuke su obećane za početak sljedeće godine.