Hyundai Motor Company je na događanju AutoMobility LA u Los Angelesu predstavio SEVEN, koncept novog električnog sportskog terenca s potpuno drugačijim interijerom

Upravo predstavljeni koncept SEVEN otvara novo poglavlje za marku IONIQ, Hyundaijevog izloga baterijskih električnih vozila. Njegove dizajnerske i tehnološke inovacije daju prioritet vrijednostima za kupca u odnosu na industrijske norme. SEVEN je također jasan prikaz Hyundaijeve predanosti ugljičnoj neutralnosti do 2045. godine – poručuje proizvođač.

Koncept SEVEN je primjer kako Hyundai vidi marku IONIQ, sa svojim inovacijama i higijenskim značajkama koje pretvaraju vozilo u inovativni životni prostor na kotačima.

Redefinirajući SUV

Koncept SEVEN izgrađen je na globalnoj modularnoj platformi za električna vozila (Electric-Global Modular Platform, E-GMP) Hyundai Motor Grupe, namjenskoj platformi za BEV vozila. Dugi međuosovinski razmak i ravna podnica platforme E-GMP omogućuju potpuno novu klasu vozila koja kupcima nudi nova iskustva.

Ovo vozilo ima aerodinamički čistu siluetu koja se razlikuje od tipičnog SUV-a. Niski, prednji rub poklopca motora, aerodinamična linija krova i izduženi međuosovinski razmak jasno odudaraju od tradicionalnih SUV vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Zanimljiv dodatak su kotači s integriranim aktivnim zračnim poklopcima, koji se otvaraju ili uvlače ovisno o zahtjevima, za hlađenjem kočnica ili manjim otporom zraka.

SEVEN se po noći ističe po IONIQ-ovim parametrijskim piksel svjetlima koja isporučuju svjetlosnu sekvencu dobrodošlice pri pokretanju.

Interijer u stilu premium lounge salona

Prioritet dizajna interijera koncepta SEVEN je u prostranosti koja nudi veću slobodu i udobnost. Ravna podnica omogućuje Hyundaiju istražiti alternativu tradicionalnom rasporedu sjedala u redovima, stvarajući fluidniji raspored interijera. Vrata bez stupova i s nasuprotnim otvaranjem nude veličanstven ulaz koji otkriva ugodan interijer s potpuno novom dimenzijom prostora. Pojednostavljena linija krova, dugačak međuosovinski razmak i ravna podnica, koja se proteže do trećeg reda otvara nove mogućnosti za opremanje interijera poput premium lounge salona.

SEVEN također utjelovljuje Hyundaijevu buduću viziju autonomne mobilnosti. Vozačevo sjedalo ima upravljačku palicu koja se skriva kada se ne koristi. Bez potrebe za uobičajenom opremom za vozača, ultra tanak kokpit i integrirani zasloni stvaraju doživljaj lounge prostora. Raspored sjedala za razliku od tradicionalnih SUV vozila dolazi s okretnim sjedalima ležaljkama i zakrivljenom klupom. Ovaj raspored sjedala može se prilagoditi ovisno o načinima vožnje koje kontrolira vozač ili autonomnim načinima vožnje.

Kao doma, ili bolje

SEVEN ima konzolu ‘Universal Island’, posebno dizajnirane kućanske aparate i višenamjensko grafičko korisničko sučelje Smart Hub. Kada se Smart Hub i prednja sjedala kombiniraju sa stražnjim sjedalom koje se namjesti poput ležaljke, SEVEN postaje prostor u kojem kupci mogu provoditi kvalitetno vrijeme sami ili zajedno u sjaju ambijentalnog svjetla bočnih vrata. U vožnji, ugrađeni mini hladnjak koncepta SEVEN pruža rashlađeno osvježenje u pokretu, a odjeljci za cipele osvježavaju obuću putnika.

Ostakljeni krov koncepta ima panoramski zaslon koji ne samo da prikazuje različite sadržaje prema željama putnika, već i mijenja cjelokupnu unutarnju atmosferu kako bi donio maksimalno opuštanje i užitak tijekom putovanja.

Održivo i higijensko okruženje

Hyundai se usredotočio na razvoj vozila kako bi uvijek osigurao sigurno i zdravo iskustvo putovanja. SEVEN koristi različite ekološki prihvatljive materijale i nudi vrhunske higijenske značajke koje su vodeće u segmentu, kao što su Hygiene Airflow System i UVC sterilizacija.

Karoserija SEVEN koncepta obojena je bio-bojom, a materijali u unutrašnjosti su od recikliranih i obnovljivih materijala. Mineralni premaz, bambusovo drvo i tepih, bio smola i unutarnje boje temelje se na obnovljivim izvorima koji mogu smanjiti onečišćenje iz procesa proizvodnje. Opsežna upotreba bakra i higijenski obrađene tkanine s dokazanim antibakterijskim funkcijama osigurava da sve površine unutar koncepta SEVEN ostaju čiste u svakom trenutku.

Hygiene Airflow System inspiriran je sofisticiranim upravljanjem protokom zraka u putničkim zrakoplovima.

UVC sterilizacija se aktivira kada iz vozila putnici izađu. Upravljačka palica, ladica za pohranu stvari sprijeda i zvučnici se izvlače. Zatim, integrirane sanitarne UV-C svjetiljke pomažu u čišćenju životnog prostora od bakterija i virusa. Osim toga, u klupi i Smart Hub konzoli postoje pretinci za dezinfekciju osobnih stvari.

Domet preko 480 km

Zahvaljujući svojoj svestranoj E-GMP platformi, SEVEN će moći pružiti izvanredan domet vožnje i ultra-brzo punjenje, pružajući iskustvo vožnje prilagođeno potrebama kupaca. U stvarnim uvjetima s punjačem od 350 kW, SEVEN je sposoban napuniti od 10 posto do 80 posto kapaciteta baterije za oko 20 minuta. Koncept je također projektiran za postizanje ciljanog dometa od preko 480 km.