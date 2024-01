I Huawei sve više grabi prema tržištu automobila, lansiranjem potpuno digitaliziranog i modernog luksuznog SUV-a za kinesko tržište. Automobil je to s više ekrana nego sjedala

Xiaomi i Huawei, veliki kineski konkurenti na području potrošačke elektronike i primarno mobitela, odnedavno postaju konkurenti i kao proizvođači – automobila. Xiaomijev prvi sedan SU7 tek nedavno je predstavljen, i tijekom ove će godine na tržište, dok Huaweijeva marka Aito postoji već dvije godine. Napomenimo da je marka Aito u suvlasništvu između Huaweija i autokompanije Seres, koja je zadužena za proizvodnju, a vozila prodaju samo na području Kine.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Do sada su lansirali modele M5 i M7, oba SUV-a srednje i više klase, a u ponudu s početkom ove godine stiže još jedan model. Ponovno je riječ o velikom električnom SUV-u, no modernijem i digitaliziranijem od prethodnika. Aito M9 zaista je velik SUV, dug 5.230 mm, širok 1.999 te visok 1.800 mm. No, ističe se kako mu je koeficijent otpora zraka (Cd) tek 0.264, što je poprilično dobro za tako velik automobil.

U ponudi je s dvije opcije pogona. Potpuno električni s dva elektromotora i ukupno 530 KS, baterijom od 97,7 kWh te 630 kilometara procijenjenog dosega. Druga varijanta donosi također dva motora, ali sa snagom od 496 KS i baterijom od samo 42 ili 52 kWh. No, u toj izvedbi dolazi ugrađen i 1,5-litarski benzinski motor, koji služi kao generator i punjač baterije – pa tako opremljen M9 ima doseg od oko 1.400 kilometara.

U kabini, Aito M9 pun je ekrana – ima ih, kažu, više nego sjedala, kojih je šest. Tu su tako 12,3-inčni digitalni instrumentni skup, 15,6-inčni središnji infotainment zaslon, 16-inčni zaslon za suvozača, potom i 75-inčni head-up zaslon kao i još četiri tableta, po jedan za svakog od putnika straga. Tu je i projektor s kino platnom za putnike, kako bi se M9 mogao pretvoriti u kino. Da to ne bude sve, pobrinuli su se inženjeri i dizajneri, koji su u prednja LED matrix svjetla ugradili i laserski projektor, pa ona mogu pretvoriti svaku površinu pred vozilom u ekran dijagonale 100″.

Audio sustav nudi 2.080 W izlazne snage sa svojih 25 zvučnika, a uključena je i tehnologija aktivnog poništavanja buke. Iza cijelog digitalnog sustava stoji Huaweijev HarmonyOS 4. Sjedala se mogu konfigurirati prema željama, pa se tako unutrašnjost može pretvoriti, primjerice, i u veliki ležaj.

Početna cijena masivnog Aita M9 u Kini će biti oko 60.600 eura, a knjiga narudžbi već je otvorena.