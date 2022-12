Snijeg s automobila nije poželjno skidati lopatom, pogotovo ako je ona u rukama sedmogodišnjaka. Trebate li dokaz za to, slobodno se obratite Britancu Humphreyu Grimmettu

Jedan je vlasnik Teslinog Modela Y iz britanskog mjesta Wycombe ovoga tjedna otkrio misteriozne ogrebotine na svojem automobilu, nakon što je s njega skinuo netom napadali snijeg. Kako mu je automobil bio parkiran pred kućom, a dvorište je pokriveno nadzornom kamerom, pohitao je pogledati snimku i pronaći krivca.

Ono što je vidio nemalo ga je iznenadilo. Njegov je sin, u želji da ocu pomogne očistiti snijeg s automobila, to učinio – lopatom. I to ne plastičnom lopatom za snijeg, već velikom i teškom građevinskom lopatom koju je pronašao u dvorištu. Sedmogodišnji je sin lopatao snijeg dok ga je snimala kamera, a otac je tek nakon par dana otkrio stvarne posljedice njegove akcije.

Svoj je Model Y kupio prije samo 6 mjeseci, a kaže kako su ogrebotine iznimno duboke i velike. Procjenjuje da će ga sinova “pomoć” koštati oko tisuću funti, no čini se da se na mališana nije previše naljutio. Naime, na Twitteru je objavio video s nadzorne kamere uz natpis “Prodajem sina, dobar je s lopatom, nije za drugo…”.

Child for sale, good shoveling skills, not much else… pic.twitter.com/LwtFrEbRAA

— Humphrey Grimmett (@humpy999) December 15, 2022