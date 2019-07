Dio ekipe koja od danas krstari jugom Afrike je blizak našoj redakciji, pa ćemo tako imati priliku pratiti njihove doživljaje i napredovanje kroz izvještaje samih aktera ove putešestvije

Hrvatski tim Fat Buryats powered by BOSCH ide na reli kroz šest zemalja Afrike – kreće se 27. srpnja iz Capetowna, Južnoafrička Republika, slijede Namibija, Botsvana, Zambija, Malawi, i finiš u Mozambiku… ali ako im to ne bude dosta svratit će i u Eswatini (donedavno poznat kao Swaziland) prije završetka putopisne ekspedicije u Johannesburgu… Očekujte zanimljive putopisne priče, fotografije i video zapise.

Tim čine Oleg Maštruko, autor, putopisac i fotograf, urednik u IT medijima Bug i Mreža, i Marin Frčko, čovjek koji je pokrenuo hrvatsko sudjelovanje u najpoznatijem ozbiljnom avanturističkom reliju na svijetu – Dakar Rallyu, a sam ga je završio dvaput.

Olegovih putopisa je dosad bilo ukupno pet: Hrvatska do Pamira (nagrađen kao Putni projekt godine, i objavljen kao knjiga “Zapisi s drugog krova svijeta”); Izgubljeno kraljevstvo, s Himalaje; Dvjesto godina nesreće, iz Bolivije i Paragvaja, dvije najsiromašnije zemlje Južne Amerike; BAM – Sibir sporednim putem, i naravno Team Tesla, special feature sa Sašom Cvetojevićem, poduzetnikom, investitorom i entuzijastom električnih automobila, njegovom Teslom i Tomasom Konvičkom, avanturistom i ekspertom za Afriku iz Češke. Sašina Tesla tada je postala prvi električni auto koji je prešao Saharu, iako ekipa iz Guinessove knjige rekorda to nije htjela priznati…

Marin Frčko je profesionalni reli vozač, koji u karijeri ima desetke nastupa na ozbiljnim takmičenjima, a uz ostalo i dva finiša na legendarnom reliju Dakar, najpoznatijem avanturističkom profesionalnom reliju na svijetu. Marin je sudjelovao dok se Dakar još vozio na autentičnim rutama na sjeveru Afrike. Zadnjih godina, kao što vjerojatno znate, Dakar se vozi u Južnoj Americi (Peru, Čile, Bolivija, Argentina…) iako se i dalje zove po svom “starom” cilju, glavnom gradu Senegala. Marin preko svog Cro Dakar Teama i dalje organizira naše nastupe na Dakru, na kojem je i ove godine sudjelovala (i završila) jedna hrvatska posada.

Saša i Tomas ovaj put sudjeluju u zasebnoj ekipi, kao „frenemy“ (friends/enemies) Fat Buryatsa, veterani su relija Budapest – Bamako iz 2018, i niza drugih pothvata.

„Reli na koji ovaj put idemo zove se Put Foot, i najkaotičniji od svih spomenutih. Reli ima vrlo labavu službenu strukturu, tu je samo šest checkpointa u šest spomenutih zemalja, a sve ostalo prepušteno je samim timovima i ‘snađi se druže’. U nekim elementima to nam i paše, ali u nekima baš i ne. Avantura će imati putopisno-avanturistički, a dijelom i takmičarski karakter.“ – kaže Oleg Maštruko.

Glavni sponzor Fat Buryatsa je BOSCH Hrvatska! Bosch je u Hrvatskoj dio Grupe Bosch, vodećeg svjetskog dobavljača tehnologija i usluga. Od osnutka u Zagrebu 1993., Bosch neprestano povećava prodaju u Hrvatskoj, koja je 2017. dosegla gotovo 55 milijuna eura.

Srebrni sponzori su IT kompanije Neos i Serengeti, zatim Croatia Osiguranje i Huawei, a ostali sponzori: Hrvatska Pošta, Aviatica, Duplerica, Mireo, konferencija 3T – Tourism, Travel and Tech, IT medij BUG, Autonet, i nSoft.