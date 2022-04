29. travnja 1951.

Dale Earnhardt, jedna od najvećih vozača u povijesti NASCAR-a rođen je u Kannapolisu, North Carolina, SAD. Poput Richarda "The King" Pettya, Dale je utrke imao "u krvi". Godine 1979. Earnhardt je bio Winston Cup Rookie of the Year, a već sljedeće osvaja prvi od sedam Winston Cup Series naslova. Vozio je crni Chevrolet s oznakom No.3. Ukupno je postigao 76 pobjeda. Poginuo je u nesreći 18. veljače 2001. u zadnjem krugu utrke Daytona 500.