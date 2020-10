Japanski je proizvođač motora najavio da će mu 2021. godina biti posljednja u kojoj će, barem u dogledno vrijeme, sudjelovati u utrkama Formule 1. Napore i resurse, umjesto u utrkivanje, preusmjerit će u razvoj "zelenijih" pogonskih tehnologija kao što su baterije i vodikove ćelije

Japanski proizvođač automobila i prateće tehnologije Honda objavio je protekloga petka da će se nakon 2021. godine povući iz najprestižnijeg automobilističkog natjecanja na svijetu, Formule 1. Njihove motore u tom natjecanju trenutačno koriste Red Bull Racing i Scuderia AlphaTauri, dok su ih od njihovog povratka u Formulu 1 2015. do 2017. godine koristili bolidi McLarena.

Najava Hondinog povlačenja ne iznenađuje previše, jer je japanska tvrtka, pogotovo u suradnji s McLarenom, imala velikih problema pri postizanju konkurentnih performansi. Situacija se donekle popravila nakon početka suradnje s Red Bullovim ekipama, no najavljene velike promjene pravila ovog sporta i specifikacija bolida nakon 2021. godine investicija su u koju Japanci nemaju namjere krenuti.

Radije struja nego redizajn u Formuli 1

Umjesto da ulažu resurse u razvoj novih F1 motora u Hondi će se ubuduće više okrenuti “zelenim” tehnologijama za koje smatraju da su budućnost automobilske industrije. Kompanija će si postaviti cilj postati ugljično neutralna kompanija do 2050. godine i to će im biti jedan od glavnih prioriteta. Kako bi ostvarili ovaj cilj posvetit će mnogo više napora istraživanju i razvoju u području novih tehnologija kao što su one za baterijska električna vozila i ona pogonjena vodikovim gorivim ćelijama.

U travnju ove godine Honda je osnovala novi centar (Innovative Research Excellence, Power Unit & Energy) koji će biti okosnica novih istraživanja, u kojima će se ubuduće iskorištavati i bogato iskustvo prikupljeno kroz sudjelovanje u Formuli 1. U tom sportu ostaje im, dakle, odraditi još ovu sezonu do kraja i cijelu sljedeću, a od 2022. godine, kada krene velika transformacija sporta (viđena jednom u stotinu godina, kako kažu iz Honde), Red Bull će za svoje bolide morati potražiti novog dobavljača pogonskih sklopova.

Inače, Honda je u Formulu 1 prvi puta ušla još 1964. godine, pa iz nje otišla nakon pet godina, na kraju 1968. Vratila se kao dobavljač motora 1983., pa se povukla 1991. Treći puta u F1 Honda je ušla 2000. godine kao proizvođač motora, zatim od 2006. imala vlastitu momčad s kojom se zadržala u utrkivanju do kraja sezone 2008., da bi F1 napustila ponovno – ovoga puta zbog svjetske financijske krize. Četvrti puta Honda je, kao što smo već spomenuli, u Formulu 1 ušla 2015.