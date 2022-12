Uvođenje eura zahvatit će baš sve građane Hrvatske, kao i turiste koji u nju dolaze. Cestarine će, zahvaljujući HAC-ovoj politici preračuna cijena, stoga neznatno pojeftiniti

Iako smo svjedoci inflacije, koja bi nas pogodila i bez prelaska na euro, za očekivati je da će mnogi u Hrvatskoj prilikom pretvaranja cijena iz kunskih u eurske iznose pokušati “zaokruživati” decimale i tako još malo podići cijene. Procjene kažu da bi to moglo dovesti do poskupljenja u prosjeku oko 0,5%, no – barem kad je riječ o cestarinama – situacija je sasvim suprotna.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Hrvatske autoceste (HAC) objavile su ovoga tjedna kako je na njihovim naplatnim kućicama sve spremno za početak naplate cestarina u eurima. Pri konverziji cijena iznose cestarina zaokruživali su na prvu decimalu, i to na manji iznos.

Pojeftinjenje sitno, ali veseli

Naveli su i primjer. Cestarina od Zagreba do Šibenika do sada je iznosila 152 kune, preračun prema konverzijskom tečaju u eurima daje 20,17, međutim u HAC-u su cestarinu fiksirali na jednu decimalu, bez daljnjeg zaokruživanja. U ovom slučaju nova je cijena 20,10 eura.

Ako je cestarina za neku dionicu do sada bila 10 kuna (1,33 eura) od sada će koštati “okruglo” 1,3 eura, 100 kuna će biti pretvoreno u 13,20 eura (umjesto 13,27) i tako dalje. Cijeli HAC-ov cjenik u eurima već je dostupan na ovom mjestu.

Do 14. siječnja u ponoć cestarina se može plaćati i u kunama i u eurima, a od 15. siječnja isključivo eurima.

Dodatno će s danom uvođenja eura pojeftiniti i ENC uređaji. Njihova cijena će od 1. siječnja biti 15 eura, umjesto dosadašnjih 122 kune (što bi po fiksnom konverzijskom tečaju bilo 16,19 eura).

Dodatne servisne informacije iz HAC-a: