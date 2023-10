Volkswagen Grupa objavila je rezultate za prvih devet mjeseci godine, u kojima je vidljiv napredak u isporukama baterijsko električnih vozila. Samo u tom razdoblju isporučili su ih preko pola milijuna

Tijekom prvih devet mjeseci ove godine Volkswagen Grupa isporučila je čak 531.500 baterijsko-električnih vozila svojim kupcima diljem svijeta. Prošle je godine usporedivi podatak bio 366.600, što znači da porast broja njihovih novih električnih vozila u samo godinu dana čak 45%. Potvrđena je tako snažna predanost ove grupacije elektrifikaciji, pa im sada, na razini prvih devet mjeseci, udio baterijsko-električnih pogona iznosi 7,9%. Prošle godine iznosio je 6,1%, a trend rasta vidljiv je i na kvartalnoj razini – samo u protekla tri mjeseca vozila sa 100% baterijsko-električnim pogonima u Volkswagen Grupi imala su udio od 9%.

64% isporuka potpuno električnih vozila Volkswagen Grupa ostvarila je na domaćem, europskom tržištu. Slijedi Kina s 22% te SAD s 10% ukupnih isporuka. U svemu prednjači marka Volkswagen s 273.000 EV-ova, koji su našli kupce ove godine, što je nešto više od polovice rezultata cijele grupacije. Slijede ih marke Audi, Škoda, Seat/Cupra i Porsche, a na začelju su Volkswagenova komercijalna vozila.

Volkswageni ID.4 i ID.5 trenutačno su najprodavaniji

Najprodavaniji modeli u tom segmentu ove godine bili su ID.4 i ID.5, zajedno ostvarivši rezultat od 162.100 isporučenih primjeraka. Slijedi ID.3 s 90.500 komada, a nakon njega su na ljestvici Audi Q4 e-tron (77.900), Škoda Enyaq iV (54.400), Cupra Born (32.300) te Audi Q8 e-tron (21.800).

Situacija nije idealna

“Pokazali smo dobre ukupne rezultate u našim potpuno električnim isporukama, s globalnim povećanjem od 45% u prvih devet mjeseci. Unatoč trenutnoj općoj nesklonosti europskog tržišta kupnji vozila na baterije, povisili smo tržišni udio i ostali tržišni lider u ovom segmentu. Međutim, priljev novih narudžbi ispod je naših ambicioznih ciljeva, zbog nižeg od očekivanog ukupnog tržišnog trenda”, zaključuju iz kompanije, dajući naslutiti da nije sve baš sjajno na tržištu električnih automobila.

Na razini EU, prema podacima europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) u rujnu ove godine udio baterijsko-električnih modela u prodaji na području Europe bio je 14,8%. Na razini prvih 9 mjeseci on iznosi 14%, uz trend rasta u odnosu na prošlu godinu (no, rast možda više nije “eksplozivan” kako je to bio ranije).