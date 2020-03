Popularan njemački kompakt starta s 1,0 TSI benzinskim motorom od 110 KS, a slijedi ga 1,5 TSI sa 130 i 150 KS te 2,0 TDI sa 115 i 150 KS

Kao što smo nedavno i najavljivali, sada je i službeno uprodaju puštena nova generacija Volkswagen Golfa. Pored sveg onog što smo već naveli, novost je jedino da je početni pogonski agregat ustvari benzinac, i to 1,0 TSI sa 110 KS, upregnut 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Za 164.987 kuna tako je moguće kupiti Life razinu opreme. Ovaj, u Hrvatskoj osnovni paket opreme, između ostalog, donosi 16-colne alu naplatke, LED glavna prednja i stražnja svjetla, automatski klima uređaj Climatronic, audio uređaj Composition, digitalni kokpit, App-Connect, ambijentalno osvijetljene, automatsko održavanje razmaka ACC, prednje i stražnje parking senzore, višenamjenski upravljač presvučen kožom, We Connect Plus na godinu dana…

Isti paket opreme ide i uz snažniji benzinac, 1,5 TSI sa 130 KS, dok se bogatiji paket, po novom nazvan Style može odabrati uz trenutno najsnažniji benzinac od 150 KS. Ovaj paket povrh već nabrojene opreme, sadrži 17-colne alu naplatke LED Plus glavna svjetla navigacijski uređaj Discover Pro, električno podesivo sjedalo vozača s funkcijom masaže, Travel Assist, We Connect Plus na tri godine, trozonski automatski klima uređaj Climatronic…