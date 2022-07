Američki General Motors planira elektrificirati cijelu svoju ponudu, a u skladu s time želi postati i značajan igrač na europskom tržištu u skorijoj budućnosti

Otkako je, prije otprilike pet godina, prodao svoj udio u Opelu PSA grupi, američki General Motors praktički se povukao s europskog tržišta. Na našem kontinentu i u našoj zemlji mogao se tako u posljednje vrijeme nabaviti tek poneki uvezeni Cadillac ili Chevrolet, dok službene prodaje novih modela – nema. Ipak, s promjenom strategije i sveopćom elektrifikacijom automobila, i GM bi se mogao odlučiti na poslovni zaokret i povratak u Europu.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Najavio je to njihov direktor novoosnovane europske podružnice Mahmoud Samara, uz napomenu da će detaljniji plan povratka General Motorsa u ove krajeve biti objavljen početkom sljedeće godine. GM će, kao i velik dio ovdašnjih proizvođača, do 2035. godine imati potpuno električnu ponudu vozila, u tu tranziciju mnogo ulažu, pa se nadaju i da ponovno mogu biti konkurentni, jednom kada dođe do te očekivane velike promjene na tržištu.

Ono što će u Europi najvjerojatnije ponuditi, bit će odabrani električni modeli pod markama Cadillac, Chevrolet i Hummer (koji već ima EV verziju). Od Cadillaca prvi bi na redu trebao biti atraktivni električni SUV Lyriq, koji u SAD-u košta nešto više od 60.000 dolara, a i po toj cijeni prva godina proizvodnje (2023.) rasprodana je u vrlo kratkom roku.

Iz ponude Chevroleta za očekivati je dolazak kompaktnog električnog Bolta (koji postoji kao hatchback i SUV), nešto većeg SUV-a Blazer ili pak najavljenog modela SUV-a Equinox.