Sve i jedan električni Chevrolet Bolt ikada proizveden morat će uskoro na servis jer je otkriveno da LG-jeve baterije ugrađene u njih mogu izazvati požar

General Motors je objavio kako su u baterijama ugrađivanima u njihov Chevrolet Bolt pronađene dvije potencijalne mane, nastale u proizvodnji, koje mogu izazvati požare. Iz tog će razloga opozvati sve do jednoga kako bi zamijenili baterijske module u vozilima. Svi će, dakle, vlasnici Chevroletovog električnog automobila Bolt uskoro dobiti pozive da se jave na servis. Ukupno je riječ o oko 150.000 vozila, s time da je njih oko 69.000 već bilo opozvano ranije.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Prije servisa – oprez

Najnovija odluka o opozivu dodatnih 73.000 Boltova koštat će tvrtku oko milijardu američkih dolara. Prošli opoziv i servis baterija koštao ih je oko 800 milijuna dolara. GM poručuje da će tražiti naknadu štete od proizvođača baterija, korejskog LG-a.

Prije nego se jave na servis, vlasnicima ovog električnog modela savjetovano je da ne nadopunjavaju baterije preko 90% kapaciteta te da automobile parkiraju na otvorenim prostorima dok ne dođu na red za zamjenu baterijskih modula.

Baterije koje su problematične već su izazvale desetak požara na automobilima ove marke. Doznaje se kako su one na starijim modelima proizvedene u tvornici LG Chema u Južnoj Koreji, a one novijeg datuma u tvornici u američkoj saveznoj državi Michigan, također u vlasništvu LG-a. Problem se u pravilu javlja kada je baterija napunjena do maksimuma. Problem koji je nastao u proizvodnji (kažu, rijedak slučaj) tada može izazvati kratki spoj unutar baterijskih članaka, izazivajući agresivni požar litij-ionskih modula koji je teško ugasiti, a k tome emitira i otrovne plinove.