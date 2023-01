Američka elitna trkaća klasa NASCAR ima i manju seriju, ARCA Menards Series, koja je u svojoj biti poluprofesionalna, vozi se na nekim istim stazama, a iz nje najbolji vozači vrlo često prelaze u elitni rang utrkivanja. U toj će seriji, u timu Rette Jones Racing, tijekom 2023. godine utrke voziti i jedna slavna osoba. On je Frankie Muniz, danas 37-godišnjak, koji se proslavio ulogom Malcolma u popularnoj televizijskoj humorističnoj seriji Malcolm u sredini, s početka ovog stoljeća.

Muniz je 2008. godine na čekanje stavio svoju glumačku karijeru i posvetio se utrkivanju. Vozio je bolide Atlantic Championshipa, od 2021. je u američkim stock automobilima, a sada će cijelu sezonu odraditi upravo u seriji ARCA Menards Series.

Utrkivat će se u Fordu Mustangu, startnog broja 30, i bit će jedini vozač svojeg tima u nadolazećoj sezoni. Muniz kaže kako mu je ovo ostvarenje dugogodišnjeg sna. Prvu će utrku voziti 18. veljače na kultnoj stazi Daytona International Speedway, a do posljednje utrke, 7. listopada, natjecat će se u ukupno 20 utrka.

Finally making my dream a reality, this one is for my son and showing him that you can always chase your dreams.

Excited for this opportunity with Rette Jones Racing, Ford, and our partners to go full time racing for an ARCA National Series Championship in 2023. pic.twitter.com/OhbFnlMNKW

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) January 11, 2023