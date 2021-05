Nakon što je Joe Biden u probnoj vožnji dao zeleno svjetlo za električni Ford F-150 Lightning, američka kompanija i službeno je otkrila detalje o svojem prvom potpuno elektrificiranom kamionetu

Američki predsjednik imao je priliku provozati kamuflirani električni kamionet Ford F-150 Lightning samo dan prije njegovog službenog predstavljanja. Ford je nedugo zatim izišao u javnost s mnogim detaljima o prvo električnoj verziji najprodavanijeg automobila u SAD-u. Osim što je prvi električni, bit će ovo i najsnažniji F-150 do sada, s elektromotorima od 563 konjske snage i 1.050 Nm okretnog momenta.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Kao i mnogi moderni automobili, ovaj će kamionet nuditi nadogradnje softvera preko Interneta, određene sustave pomoći vozaču i polu)autonomnu vožnju uz sustav BlueCruise, no to nije ono što će privući njegove kupce. Ono bitno bit će pogon 4×4 u osnovnoj opremi, kao i činjenica da će se električnim kamionetom moći prevoziti tereti mase do 900 kilograma, te povući prikolica mase do 4,5 tone.

Ako vam to ne govori dovoljno o moći koju ovaj kamionet vuče iz baterija, spomenimo i da će mu ubrzanje od 0 do 100 km/h biti nešto duže od 4 sekunde, a doseg bi mu trebao iznositi oko 480 kilometara s jednim punjenjem (po EPA ciklusu). Što se tiče punjenja, Ford obećava da će se na kućnom 80-amperskom punjaču ovom modelu moći dodati 50-ak kilometara dosega u pola sata, a da će punjenje od 15% do 100% baterije potrajati do osam sati. Na brzom 150-kW DC punjaču u samo 10 minuta bit će moguće dodati 87 kilometara dosega, a od 15% do 80% kapaciteta baterije dopuniti za 41 minutu.

Napajanje kuće iz auta

No, ni tu nije kraj iznenađenjima kad je riječ o energiji. Ford F-150 svojom će baterijom moći napajati i druge potrošače, primjerice – kuću. Iz Forda kažu da, ako se računa da prosječan dom potroši 30 kWh struje dnevno, njihov F-150 bi mogao cijelu kuću napajati do tri dana, najvišom snagom od 9,6 kW. Vlasnici ovog kamioneta tako će njegovu bateriju moći upotrijebiti i kao “power bank” za vlastitu kuću u slučaju da elektroenergetska mreža dođe u probleme s opskrbom.

Veliki kapacitet prtljažnog prostora proširen je i prednjim “frunkom” u kojem se nalaze i priključci za struju, ali i 400 litara zapremnine za prtljagu. Prednja strana kamioneta također je i ona koja se najviše razlikuje od klasičnog F-150 modela, jer se električna verzija ističe velikim LED svjetlom koje se proteže preko cijele haube.

Moderan i – jeftin?

Okosnica infotainment sustava bit će veliki 15,5-inčni zaslon osjetljiv na dodir smješten na središnjoj konzoli, a podržavat će spajanje na Apple CarPlay, Android Auto, te će imati integriranog virtualnog asistenta Amazon Alexa. Instrumentna ploča bit će također unaprijeđena, pa će je zamijeniti 12-inčni skup digitalnih instrumenata s animacijama i prilagodljivim grafičkim prikazom.

Sve ove napredne mogućnosti, moćni motori, dodaci za teške terene i kampiranje, moderne tehnologije i prije svega robusna izrada, bit će upakirani u kamionet koji će koštati – otprilike kao prosječna Tesla. Ford najavljuje da će s prodajom krenuti u proljeće sljedeće godine, a da će početna cijena u SAD-u biti tek koji dolar ispod 40.000 dolara, ako se ne računaju porezi, davanja, ili državne subvencije.

F-150 Lightning će dolaziti u tri inačice Platinum, Lariat i XLT, koje će se razlikovati snagom, opremom i cijenom, pa će vrh ponude, XLT inačica, cijenom startati od 53.000 dolara.