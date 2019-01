Ford je predstavio osvježenu izvedbu svog najpopularnijeg europskog pickupa, odnosno modela Ranger. Uz nekoliko dorada vanjskog i unutrašnjeg dizajna te opreme i tehničkih unaprjeđenja, osvježeni Ranger će ubuduće biti dostupan i s novim 2,0-litrenim EcoBlue dizelskim motorom.

Spomenuti pogonski stroj je dostupan u tri izvedbe različite snage. Ponudu otvara verzija snage 130 KS te najvećeg okretnog momenta od 340 Nm. Ovaj je motor dostupan samo s ručnim mjenjačem, a slijedi ga izvedba snage 170 KS te najvećeg okretnog momenta od 420 Nm. Uz nju će biti dostupan i novi 10-stupanjski automatski mjenjač s kojim će potrošnja ovog motora biti smanjena za 9%.

Nadalje, iz ponude izlazi stari 3,2-litreni TDCi, a mijenja ga Bi-Turbo verzija novog EcoBlue motora koja je debitirala u modelu Ranger Raptor. Tako će sada top izvedba Rangera razvijati snagu od 213 KS te najveći okretni moment od 500 Nm. Vrijedi spomenuti i da su sve izvedbe standardno opremljene s pogonom na sva četiri kotača.

Proizvođač navodi kako je osvježeni Ranger jedan od najsposobnijih pickupova kada je riječ o svladavanju off-road terena s prilaznim kutom od 29 te odlaznim kutom od 21 stupnja, a može proći kroz vodu dubine do 800 mm. Također, Ranger može prenijeti teret do 1252 kg te povući prikolicu težine do 3500 kg.

Nadalje, Ranger je prvo vozilo u svom segmentu koje će kupcima ponuditi sustava Pre-Collision Assist s prepoznavanjem pješaka i inteligentnim sustavom prepoznavanja znakova kao standardnom opremom. U opciji će biti dostupni sustavi Active Park Assist, a iz dosadašnje izvedbe se prenose sustavi poput sustava održavanja vozila u voznoj traci, prilagodljivi tempomat i sl.

Od vizualnih izmjena se ističu redizajnirani branici i maska motora te proširena ponuda boja karoserije (Diffused srebrna i Lightning plava) i naplataka, a skuplje izvedbe će biti opremljene s ksenonskim prednjim svjetlima s ED svjetlima za dnevnu vožnju. Verzija Wildtrak dolazi s posebnom Saber narančastom bojom, kromiranom maskom i drugim detaljima, kao i posebnim presvlakama i raznim ukrasnim elementima.

U unutrašnjosti je primjetna kvalitetnija plastika i presvlake. Dodajmo i da će Ranger po prvi puta biti opremljen s KeyFree sustavom otključavanja i startanja motora pritiskom prekidača te da je infotainment sustav Sync3, koji dolazi s 8-inčnim središnjim zaslonom, kompatibilan s Apple CarPlay i Android Auto

Prodaja osvježenog Rangera na europskim tržištima kreće sredinom godine.