Policajci u New Yorku, jednom od najvećih žarišta zaraze koronavirusom u svijetu, našli su se protekloga mjeseca pred velikim izazovom kad je riječ o korištenju službenih automobila. Presretače, inače Fordove SUV-ove, morali su koristiti u više smjena, što znači da bi u istom danu kroz automobile prošlo više timova policajaca. Kako to nije u skladu s preporukama i službenike bi se tako moglo izložiti prijenosu zaraze, obratili su se Fordu u potrazi za rješenjem.

Fordovi su stručnjaci potom kontaktirali Sveučilište Ohio State, i u suradnji s njima došli do rješenja – “hakirali” su sustav grijanja ugrađen u vozila i prilagodili ga za dezinfekciju unutrašnjosti automobila. Naime, virus SARS-CoV-2 dezintegrira se kada je izložen visokoj temperaturi. Potrebni uvjeti za to su temperatura zraka od 56°C u trajanju od barem 15 minuta, i to će smanjiti opasnost od zaraze za 99%.

New challenges require new solutions. We developed new heated sanitization software for our Police Interceptor Utility vehicles that helps inactivate viruses like #COVID19 on interior surfaces and helps keep law enforcement safe on the job. #BuiltFordProud pic.twitter.com/6ePjWn8AJk

— Ford Motor Company (@Ford) May 27, 2020