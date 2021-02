Već kroz pet godina očekuje se kako će kompletna proizvodna paleta modela imati električne ili plug-in verzije. Potpuna elektrifikacija trebala bi osigurati održivu profitabilnost

Ford je danas predstavio važan korak unaprijed u svojoj europskoj transformaciji, obvezujući se uložiti sve u svoja električna putnička vozila i značajno rasti te elektrificirati svoje vodeće poslovanje s komercijalnim vozilima.

Sukladno tome Ford se obvezao da će do sredine 2026. godine 100% asortimana putničkih vozila u Europi biti potpuno električno ili plug-in hibridno. Pored toga do 2030. sva osobna vozila s Fordovim obilježjima bit će potpuno električna. Slično tome, cijela Fordova paleta gospodarskih vozila do 2024. godine imat će električno ili plug-in hibridno izdanje. Očekuje se da će dvije trećine prodanih Fordovih komercijalnih vozila biti u električnom ili plug-in hibridnom izdanju do 2030. godine.

Kako bi to sve uspjeli ostvariti, najavljeno je ulaganje od najmanje 22 milijarde američkih dolara u elektrifikaciju do 2025. godine. To je pak dvostruko više u odnosu na prijašnje Fordove planove ulaganja u elektrifikaciju. Čak milijarda dolara od tog iznosa pripremljena je za modernizaciju pogona u njemačkom Kölnu. Tako bi od 2023. iz tog postrojenja trebali krenuti prvi električni modeli.

Pozitivno razmišljanje i povećano ulaganje u elektrifikaciju nastavlja se na dobre vijesti nakon restrukturiranja Ford Europe. Sukladno tome četvrto tromjesečje 2020. godine donijelo je pozitivno poslovanje i povrat dobiti. Važnu ulogu u pozitivnim trendovima ima odjel gospodarskih vozila, a koji je 2020. godinu završio kao vodeća marka komercijalnih vozila u Europi. I to šestu godinu zaredom.

Ford pozitivne rezultate može zahvaliti i na suradnji s Volkswagenom. Dosadašnje planove na polju gospodarskih vozila dodatno će proširiti i na osobna vozila. Tako bi upravo prvi potpuno novi električni model namijenjen europskim kupcima, koji će se od 2023. godine proizvoditi u Kölnu, trebao nastati na VW-ovoj MEB platformi koja se koristi za VW ID.3, ID.4, Škodu Enyaq…