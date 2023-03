Nevjerojatan splet okolnosti dogodio se na autocesti u blizini kalifornijskog mjesta Chatsworth, a sve je zabilježila kamera s jedne Tesle. Anoop Khatra, vozač Tesle, prošloga je četvrtka vozio autocestom, ništa ne sluteći, kada se ispred njega odigrala prava filmska scena. S kamioneta u traci do njegove u vožnji je otpao kotač, koji se odmah otkotrljao u njegovu voznu traku.

Već sljedećeg trenutka na kotač nalijeće malena Kia Soul, čiji vozač nije imao vremena reagirati. Nalet pri velikoj brzini lansirao je Kiju nekoliko metara u zrak, pa je prevrnuo na krov. U tom trenutku Teslin Autopilot uključuje svoju funkciju izbjegavanja nesreća te pomaže Khatri zaobići kotač kamioneta, dok se Kia inercijom vraća na kotače, a srebrni kamionet klizi prema krajnjem desnom rubu autoceste.

Ovaj nevjerojatni događaj završava još jednom filmskom scenom – tek što su se vozila u kadru zaustavila, “odbjegli” kotač kamioneta odnekuda se ponovno stvorio i, kako bi sve začinio, još jednom udara u stražnji kraj već uništene Kije.

Policija je kasnije izvijestila kako je vozač Kije Soul zadobio tek lakše tjelesne ozljede te da je cijelu nesreći prouzročilo pucanje vijaka koji su držali kotač kamioneta.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX

— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023