Trend elektrifikacije došao je i do Fiata, talijanskog proizvođača automobila koji je odnedavno dio velike grupacije Stellantis. Fiat se tako priključio ovećem nizu kompanija koje su javno istaknule svoju predanost ekološkim automobilima koji ne proizvode stakleničke plinove.

“Između 2025. i 2030. godine naš asortiman postupno će postat isključivo električan. To će biti radikalna promjena za Fiat”, potvrdio je šef Fiata Oliver François, te dodao: “Naša je dužnost na tržište plasirati električne automobile koji ne koštaju više od onih s motorima s unutarnjim izgaranjem, i to što je prije moguće, a u skladu s trendom pada cijene baterija”.

A talk between Olivier Francois, CEO Fiat Brand and Stellantis Chief Marketing Officer and Stefano Boeri, Architect & Founder of Stefano Boeri Architetti on electric mobility, vertical forests and a better future for cities and next generations. #New500https://t.co/U1xELG7Msq pic.twitter.com/oF1YSf7JJI

— Fiat (@fiat) June 4, 2021