Osim koristi za okoliš kad je riječ o potrošnji fosilnih goriva i emisijama stakleničkih plinova, električna vozila svojom se vožnjom bez ispuštanja štetnih plinova ističu kao jedno od rješenja za postizanje čistog zraka u gradovima. Određeni gradovi u svijetu već imaju stroge restrikcije za vožnju gradskim središtima kako bi osigurali manje zagađenja, neki, poput Londona, naplaćuju “ekološke naknade”, dok drugi planiraju zabraniti ulazak u centar vozilima koja nisu “zelena”.

U tom smjeru razmišljaju i u Italiji, pogotovo na njezinom visoko industrijaliziranom sjeveru, gdje se nalazi i sjedište Fiata. Iz grupe Fiat Chrysler najavili su da će do 2022. godine značajno proširiti svoju ponudu električnih i hibridnih automobila, a sada testiraju i kako bi oni u gradskim središtima mogli voziti isključivo na struju.

Today FCA signed an agreement with the City of Turin for the “Turin Geofencing Lab” pilot project which integrates electrified mobility with the management infrastructure for the City’s restricted traffic zone (“ZTL”). #FCAeMobility #FCASustainability #TurinGeofencingLab pic.twitter.com/kdnP5UIRg1

— FCA Group (@fcagroup) June 3, 2020