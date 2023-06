Jubilarna stota utrka 24 sata Le Mansa održana je protekloga vikenda. Utrku je obilježilo uzbudljivo kišno razdoblje s brojnim izlijetanjima, potom promjene u vodstvu, na kojem su se izmjenjivali bolidi Ferrari 499P (br. 51) i Toyota GR010-Hybrid (br. 8), koji su se nakon prve polovice utrke profilirali kao glavni favoriti. No, Toyotin bolid se dva sata prije kraja utrke nekontrolirano izvrtio na stazi, omogućivši Ferrariju senzacionalnu pobjedu.

Ferrari se, podsjetimo, u Le Mans vratio nakon 50 godina odsustva, a pobjedu su mu donijeli vozači Alessandro Pier Guidi, James Calado te bivši vozač Formule 1 Antonio Giovinazzi. Drugi bolid istog tipa, ali startnog broja 50, utrku je započeo s prve startne pozicije te završio na petom mjestu.

