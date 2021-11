Ekskluzivni modeli Ferrarija Daytona SP3 bit će izrađeni u samo 599 primjeraka, a talijanski proizvođač navodno je već rasprodao cijelu seriju, po cijeni od oko 2 milijuna eura po komadu

Na utrci 24 sata Daytone 1967. godine Ferrari je osvojio sva tri mjesta na pobjedničkom postolju, s tadašnjim modelima 330 P3/4, 330 P4 i 412 P. Sada je toj pobjedi posvetio ime svojeg novog ekskluzivnog automobila, Ferrari Daytona SP3, koji predstavlja novi dodatak njihovoj ultraluksuznoj seriji Icona.

Ferrari Daytona SP3 automobil je prekrasnog i prepoznatljivog dizajna, sa središnje smještenim atmosferskim V12 motorom zapremnine 6.500 cm3, preuzetim iz modela 812 Competizione. On nudi 840 KS, vrtjet će se na najviše 9.500 okretaja u minuti a od ule do 100 km/h Daytonu će ubrzavati za 2,85 sekundi. S maksimalnom brzinom deklariranom na 340 km/h ovaj će model ujedno biti i najbrži Ferrari legalan za cestu do sada.

Konstrukciju ovaj model djelomično posuđuje od modela LaFerrari, ali dolazi u još agresivnijem i naprednijem izdanju, pogodnijem za trkaću stazu nego za cestu. Izrađen je većinom od kompozitnih materijala, sjedalo je integrirano u šasiju, a uštede na masi vidljive su na svakom koraku – ovaj hiperautomobil zbog njih teži manje od 1.500 kg.

Aktivne aerodinamike nema, kao niti elektrificiranog pogona, jer je Ferrari htio što više evocirati uspomenu na modele iz 1960-ih godina. Rezultat je lagan, radikalan i strukturiran monolitski dizajn koji istodobno izgleda futuristički, ali ističe i Ferrarijev prepoznatljivi DNK. Interijer krasi kombinacija rudimentarno trkaćeg i modernog digitalnog kokpita.

Ferrari Daytonu SP3 imali su prilike naručiti samo odabrani kupci i kolekcionari, koje talijanska kompanija vidi kao ambasadore svoje marke. Ograničena serija od 599 primjeraka navodno je već rasprodana, a sretnici koji su je se uopće mogli domoći za to su zadovoljstvo pristali platiti po 2 milijuna eura.