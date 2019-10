Dva zanimljiva video zapisa dolaze nam iz Volkswagenove tvornice u Zwickau gdje se sastavlja najiščekivaniji europski električni automobil

Volkswagen ID.3 predstavljen je javnosti prije otprilike tri tjedna, a od ranije je poznato da njemački koncern od ovog modela ima velika očekivanja. On bi trebao nastaviti nositi titulu “narodnog automobila” kao što su to ranije činili legendarna Buba i, u novije vrijeme, Golf. Međutim, ID.3 pred sobom ima nimalo lak zadatak – donijeti u mainstream električni pogon, i to po svima prihvatljivim cijenama.



Prema najavama VW ID.3 trebao bi koštati, u osnovnoj verziji, manje od 30.000 eura, a na tržištu će se naći početkom sljedeće godine. Iz Volkswagena već sada podižu “hype” oko ovog, po mnogočemu za njih presudnog, automobila, pa tako stižu i dva video zapisa iz njegove proizvodnje.

U njima se može ukratko vidjeti proces nastanka modela ID.3, od koncepta do proizvodne verzije, ali i zanimljivi kadrovi s proizvodne trake u njemačkom gradu Zwickau gdje se električni nasljednik Golfa već sastavlja.

Kao što znamo, ID.3 zasnovan je na modularnoj platformi MEB. U videu je moguće nazrijeti da su baterije (kao i kod većine konkurenata) smještene u podnicu, a motori se nalaze iznad stražnje osovine. Ono što je također vidljivo jest da su prednje kočnice u disk, a stražnje u bubanj izvedbi, barem kod modela čije je sklapanje prikazano. Proizvodnja je, očekivano, djelomično automatizirana, dok određene zadaće i dalje odrađuju ljudi – pa se po tome ne razlikuje značajno od procesa sastavljanja klasičnih automobila.