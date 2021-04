Udruženje europskih proizvođača automobila ACEA objavilo je kako pristaje na ambiciozne ekološke ciljeve Europske unije zacrtane do 2030. godine, ali samo ako državna ulaganja u punionice strujom i vodikom budu pratile razvoj industrije

Europska unija postavila si je ambiciozne ekološke ciljeve koji uvjetuju masovni prelazak na električne automobile (njih barem 30 milijuna) do 2030. godine. Prilikom donošenja ovih planova predstavnici Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) izjavili su kako je, s obzirom na trenutačnu situaciju, ovakav cilj vrlo daleko od stvarnosti.

No, sada su svoje stavove korigirali i poručili predstavnicima EU kako nisu protiv ekoloških ciljeva – ali da je za njihovo ispunjenje potrebno zadovoljiti i određene preduvjete. Primarno, tu se misli na državna ulaganja u infrastrukturu, primarno punionice struje i vodika, koje bi olakšale prelazak na alternativna goriva u cestovnom prometu. Nužno je, kažu, dovesti u vezu ciljeve s redukcijom emisija CO 2 s ulaganjima u punionice na razini svake zemlje.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Traže suradnju od EU

“Proizvođači automobila potpuno su predani ugljično neutralnoj mobilnosti i u vrlo brzom tempu donose nove tehnologije na tržište. No, to ne može biti jednostrana obveza. Uspjeh dostizanja ciljeva u smanjenju emisija CO 2 u transportnom sektoru fundamentalno ovisi o infrastrukturi. Računamo na Komisiju da ostvari nužnu vezu između ciljeva za autoindustriju i onih postavljenih zemljama članicama EU”, poručio je Oliver Zipse, Predsjednike udruženja ACEA i CEO BMW-a.

Kako bi se cilj smanjenja emisija od čak 37,5% u Europi mogao ostvariti, do 2030. godine potrebno će biti da diljem Unije bude postavljeno 3 milijuna javnih punionica. Trenutačno ih je oko 225 tisuća. Automobilski sektor trenutačno je najveći privatni ulagač u istraživanje i razvoj u EU, s godišnjim ulaganjima na razini od 60,9 milijardi eura, pa se nadaju da će EU to prepoznati i početi snažnije ulagati u infrastrukturu koja im je nužna za daljnji razvoj.