Protekloga je tjedna u Senatu SAD-a prihvaćen veliki paket zakona poznat kao “Inflation Reduction Act”. Usmjeren je ka poboljšanju ekonomske aktivnosti i smanjenju inflacije, a sadrži brojne nove mehanizme kojima se to želi postići. Jedan od njih je i poticanje kupovine električnih automobila, što nije novost u svijetu.

Međutim, američko rješenje uključuje i odredbe kojima se favorizira lokalna proizvodnja i pribavljanje sirovina s područja SAD-a. Takve odredbe značile bi da će europski i južnokorejski proizvođači automobila biti diskriminirani, pa su se odmah javili i nezadovoljni glasovi s tih tržišta.

Prema novim pravilima, subvencije za kupnju električnih automobila u SAD-u bi mogli dobiti samo kupci vozila sastavljenih na području Sjeverne Amerike, a zabranila bi se i upotreba minerala, rijetkih metala i drugih komponenata za proizvodnju baterija, koji dolaze primarno s kineskog tržišta. Miriam Garcia Ferrer, glasnogovornica Europske komisije, izjavila je da je ovakav pristup diskriminatoran, ali i da nije u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

🇪🇺 deeply concerned & urges US to remove discriminatory requirements from the bill https://t.co/E3R2ysXDZ5

— Miriam García Ferrer (@MiriamGarciaFr) August 11, 2022