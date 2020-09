Kako bi se izbjeglo ponavljanje skandala “diselgate” u kojem je Volkswagen uhvaćen pri varanju na emisijama štetnih plinova iz svojih vozila, Europska unija donijela je nove propise. Uredba EU-a o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila donesena je u svibnju 2018., a cilj joj je sveobuhvatna reforma dosadašnjeg sustava homologacije i nadzora tržišta. Na snagu je stupila danas, 1. rujna 2020. godine, kada je ujedno završilo i vrijeme koje su proizvođači imali da se prilagode na novu regulativu.

Novim će se pravilima poboljšati kvaliteta i neovisnost homologacije i ispitivanja vozila, postrožit će se kontrola automobila koji se već nalaze na tržištu EU-a te učvrstiti cijeli sustav uvođenjem strožeg europskog nadzora.

As from today, new rules on cleaner and safer cars start to apply across the EU.

We will be able to:

✓ carry out independent checks

✓ trigger fines of up to €30.000 per car when law is broken

More ↓ #EUGreenDeal #SingleMarket

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 1, 2020